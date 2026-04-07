Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Inundații devastatoare în sudul Rusiei, în urma ploilor torențiale. Cel puțin cinci morți și mii de oameni evacuați în Daghestan

Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor care au lovit republica Daghestan, în sudul Rusiei. Alte mii de oameni au fost evacuați, potrivit autorităților ruse.

Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor. FOTO: captură video YouTube
Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind amploarea dezastrului provocat de ploile torențiale: sate întregi acoperite de apă, drumuri complet inundate și clădiri afectate de viituri, conform AFP și Agerpres.

În capitala regională, Mahacikala, o parte a unui bloc de locuințe s-a prăbușit după ce fundația a cedat din cauza apei. Aproximativ 300 de persoane din imobilele învecinate au fost evacuate.

Potrivit Comitetului de anchetă al Federației Ruse, patru persoane, inclusiv trei copii, au murit după ce două mașini au fost luate de viituri. O altă victimă a fost înregistrată în urma unei alunecări de teren.

Inundațiile au afectat grav infrastructura din regiune. Peste 3.000 de oameni au fost evacuați, iar aproape 150 de localități au rămas fără electricitate. Mai multe stații de tratare a apei au fost închise din cauza penelor de curent.

De asemenea, viiturile au acoperit porțiuni ale unor drumuri importante, provocând blocaje majore în trafic, iar circulația feroviară este afectată în mai multe zone.

Autoritățile au declarat stare de urgență în regiune, în condițiile în care ploile abundente continuă și există riscul producerii unor noi inundații.

Echipele de salvare intervin în continuare pentru evacuarea populației și limitarea efectelor dezastrului.

