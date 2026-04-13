Forțele Aeriene ruse reprezintă astăzi o amenințare mai mare pentru NATO decât în 2022 când a invadat Ucraina

Războiul din Ucraina a transformat profund forțele aeriene ale Rusiei, care ies din conflict nu slăbite, așa cum anticipau mulți observatori occidentali în 2022, ci, dimpotrivă, mai experimentate, mai bine integrate tehnologic și considerabil mai periculoase, avertizează analiști militari citați de presa internațională.

Potrivit unei analize publicate de Business Insider, conflictul declanșat în februarie 2022 a funcționat ca un veritabil laborator de testare pentru armata rusă, oferind Moscovei oportunitatea de a-și rafina tacticile, de a integra mai eficient aviația cu rachetele, dronele și sistemele de apărare aeriană, dar mai ales de a-și antrena piloții în condiții reale de luptă.

Această evoluție contrastează puternic cu imaginea inițială a războiului. În primele luni ale invaziei, performanța slabă a aviației ruse i-a surprins pe mulți experți militari, care se așteptau ca Moscova să obțină rapid superioritatea aeriană. În schimb, apărarea aeriană ucraineană și reacția forțelor Kievului au limitat semnificativ eficiența campaniei aeriene ruse.

La patru ani distanță, analiștii avertizează că acea percepție inițială a generat, în unele cercuri occidentale, o formă de complacere strategică. Rusia, susțin ei, nu doar că nu și-a pierdut capacitatea de luptă aeriană, ci a învățat din propriile deficiențe, adaptându-se rapid la condițiile războiului modern.

Piloții ruși sunt acum mai bine pregătiți, flotele au fost parțial reînnoite

Experți citați de Business Insider arată că piloții ruși sunt acum mai bine pregătiți, flotele au fost parțial reînnoite, iar sistemele de armament au fost ajustate pe baza utilizării constante pe câmpul de luptă. În acest context, forțele aeriene ruse sunt considerate astăzi o amenințare semnificativ mai serioasă pentru NATO decât înainte de invazie.

Un exemplu relevant îl reprezintă evoluția avionului de vânătoare Su-35, unul dintre pilonii aviației militare ruse. Analistul Justin Bronk, de la Royal United Services Institute (RUSI), avertizează că acest aparat a devenit mai letal odată cu integrarea rachetelor aer-aer cu rază lungă R-37M, capabile să lovească ținte aflate la distanțe mult peste capacitatea armamentului clasic.

Deși aceste arme nu s-au tradus într-un număr spectaculos de victorii aeriene confirmate, utilizarea lor constantă în Ucraina indică o învățare activă în condiții reale de război — un avantaj pe care planificatorii NATO nu îl pot ignora.

Într-o analiză separată, RUSI subliniază că Rusia nu a devenit invincibilă în aer, însă a câștigat experiență operațională continuă, folosind rachete cu rază lungă și adaptând tacticile de luptă în timp real.

Pe lângă aviația de vânătoare, războiul a devenit un teren de testare pentru integrarea sistemelor aeriene și terestre: drone, rachete de croazieră, bombe planante și rețele de apărare antiaeriană stratificate. Această combinație a permis Rusiei să-și extindă capacitatea de a lovi ținte la distanță și de a suprasolicita apărarea ucraineană.

Datele recente de pe câmpul de luptă confirmă intensitatea acestor evoluții. Moscova a lansat sute de drone într-un singur val de atacuri, iar în decurs de o săptămână au fost utilizate mii de drone și bombe aeriene asupra teritoriului ucrainean, într-o campanie aeriană susținută și adaptivă.

Provocarea nu mai este legată doar de tehnologie

Pentru NATO, concluzia experților este clară: provocarea nu mai este legată doar de tehnologie, ci și de amploarea și flexibilitatea unui adversar care a învățat din experiența directă a războiului.

În acest context, generalul în rezervă Gordon Davis avertizează că Alianța trebuie să renunțe la imaginea unei aviații ruse ineficiente. La rândul său, Justin Bronk subliniază că pierderile de aeronave înregistrate de Rusia — multe dintre ele modele învechite — nu reflectă neapărat capacitatea reală de luptă a forțelor aeriene actuale.

Mai mult, industria de apărare rusă a continuat producția de aparate moderne precum Su-35S și Su-34, reușind în unele cazuri să compenseze pierderile de pe front și să mențină un ritm de modernizare chiar în condiții de război.

În paralel, piloții ruși beneficiază acum de mii de ore de zbor și experiență de luptă reală — un avantaj considerabil față de perioada anterioară anului 2022, când nivelul de instruire era considerat inferior standardelor occidentale.

Analiștii avertizează că această combinație între experiență, adaptare și volum operațional face ca forțele aeriene ale Rusiei să reprezinte în prezent o provocare complexă și în evoluție pentru securitatea europeană.