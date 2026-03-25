Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Eroare fatală în Rusia: un blogger a fost ucis după ce avionul său a fost confundat cu o dronă ucraineană

Un blogger rus specializat în aviație a fost ucis printr-o eroare fatală a sistemului de apărare antiaeriană, după ce aeronava sa ultraușoară a fost confundată cu o dronă ucraineană și doborâtă.

Pavel Koșkin FOTO Instagram/koshkinpa
Pavel Koșkin și pasagerul său, identificat drept Vadim, au murit vinerea trecută, după ce aeronava lor ultraușoară Alto NG, de fabricație cehă, a fost lovită în timp ce zbura în apropiere de Kolomna, la sud-est de Moscova, relatează publicația independentă rusă Mediazona.

Locul prăbușirii se află în apropierea unei facilități care produce rachete Iskander, utilizate pe scară largă în războiul din Ucraina, ceea ce ar fi putut contribui la identificarea greșită a aeronavei, pe fondul intensificării activității dronelor.

Autoritățile ruse au anunțat că, în acea noapte, 27 de drone ucrainene au fost interceptate în apropierea capitalei. Analiștii care au examinat epava au declarat că aeronava ar fi fost lovită cel mai probabil de un sistem de rachete sol-aer Tor.

Ulterior, echipele de intervenție au recuperat epava în apropiere de Kolomna, martorii relatând că au auzit o explozie puternică și au văzut un nor de fum pe cer în momentul incidentului.

Oficialii au confirmat că o aeronavă s-a prăbușit, provocând moartea a două persoane, însă nu au precizat cauza.

Koșkin deținea un certificat de pilot privat și administra un canal de YouTube dedicat zborurilor cu aeronave ușoare. În urma sa rămân soția însărcinată și copilul lor de doi ani.

„Au apăsat pur și simplu pe trăgaci”

Bloggerul de aviație Igor Volkov, stabilit în Franța, a declarat pe rețelele sociale că Koșkin respecta întotdeauna toate procedurile necesare.

„Pavel zbura mereu corect, cu toate formalitățile îndeplinite, cu transponderul pornit și cu plan de zbor depus”, a spus acesta.

„Dar prostia și orbirea soldaților nu au limite. Sătui de drone, au apăsat pur și simplu pe trăgaci — iar două persoane și-au pierdut viața”, a adăugat el.

Deși influencerul decedat avea „camere funcționale” la bord, Volkov a afirmat că este sigur că nimeni nu va vedea vreodată înregistrările.

Un tipar al erorilor fatale

Informația a amplificat îngrijorările privind incidentele de tip „foc prietenesc”, în condițiile în care Moscova încearcă să respingă atacurile tot mai frecvente cu drone ucrainene,  scrie TVP World.

Sistemele de apărare aeriană ruse au confundat în mod repetat propriile aeronave cu drone inamice.

Cel puțin 17 aeronave rusești au fost pierdute din cauza focului prietenesc din 2022 până în prezent, potrivit unor estimări independente realizate de publicația de investigații The Insider.

