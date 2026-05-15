O mamă și concubinul ei, trimiși în judecată după doi ani de violuri și perversiuni asupra fetiței femeii

Un bărbat de 46 de ani și concubina sa, de 42 de ani, ambii din județul Arad, au fost trimiși în judecată după ce bărbatulul ar fi abuzat-o sexual în mod repetat pe fiica femeii, în perioada în care aceasta avea 7–8 ani.

Cei doi se află în arest preventiv din luna aprilie, iar anchetatorii susțin că mama știa despre fapte, însă nu a făcut nimic pentru a‑și proteja copilul.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu a anunțat că dosarul a fost finalizat și trimis instanței, bărbatul fiind acuzat de viol, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului, toate „în formă continuată”, potrivit News.ro.

Mama copilei este judecată pentru „complicitate la agresiune sexuală și rele tratamente asupra minorului”, tot în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, în perioada august 2024 – decembrie 2025, bărbatul ar fi întreținut cu minora „raporturi sexuale și acte sexuale orale, prin constrângere”, în locuința familiei din Cărand, dar și în timpul unor concedii.

Procurorii mai arată că inculpatul ar fi obligat-o pe copilă „să efectueze comportamente de stimulare corporală asupra lui, precum și alte acte de natură sexuală”.

Femeia ar fi asistat la unele dintre episoade, iar anchetatorii notează că, deși „avea cunoștință că inculpatul o constrângea pe victimă”, nu a intervenit, „întărindu-i inculpatului îndrăzneala și convingerea că nu va fi tras la răspundere”.

Procurorul de caz arată că acțiunile celor doi „au pus în primejdie gravă dezvoltarea intelectuală și morală” a fetiței.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Ineu, cu propunerea de menținere a arestului preventiv și a măsurilor asigurătorii dispuse anterior.