Efectele sancțiunilor: Scăderea PIB-ului Rusiei în iulie a fost de 4,3% în termeni anuali.

Ekaterina Vlasova, director al Departamentului de Analiză Macroeconomică și Prognoză din cadrul Ministerul Rus al Dezvoltării Economice, se arată însă optimistă considerând că „dinamica pozitivă din trimestrul al doilea dă motive de ajustare a prognozei pentru investițiile în active fixe pentru 2022 în direcția reducerii probabilului declin”, conform agenției ruse de știri TASS.

Scăderea PIB-ului Rusiei în iulie a încetinit la 4,3% în termeni anuali, după 4,9% în iunie, potrivit recenziei „Despre situația actuală în economia rusă”, pregătită de Ministerul Dezvoltării Economice.

„Chiar și ținând cont de faptul că statisticile de investiții reflectă situația cu un anumit decalaj de timp, datele pentru trimestrul al doilea indică faptul că nu a existat nicio reducere a investițiilor „deocamdată”. Mai mult, în ciuda presiunii fără precedent indusă de sancțiuni, antreprenorii au constatat oportunitatea de a finanța multe proiecte deja lansate”, a declarat reporterilor directorul Departamentului de Analiză Macroeconomică și Prognoză din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice, Ekaterina Vlasova.

Potrivit acesteia, dinamica pozitivă din trimestrul al doilea dă motive de ajustare a previziunii de investiții în active fixe pentru 2022 în direcția reducerii probabilului declin.

„În același timp, înțelegem că principalele provocări rămân și sunt asociate, în primul rând, cu restricții la importul de echipamente pentru investiții. Pentru a ajuta întreprinderile să găsească rapid noi furnizori în țară și în străinătate, guvernul implementează un plan de acțiune”, a concluzionat Vlasova.