Două organizații LGBTQ din Rusia au fost desemnate drept „extremiste”

Două organizații LGBTQ+ din Rusia au transmis joi, 23 aprilie, că au fost desemnate de instanţe separate drept „extremiste”. Una dintre organizații a avertizat că decizia luată de autorități reprezintă „încă un pas către incriminarea vizibilităţii LGBTQ”.

Atât „Centrul Comunitar din Moscova pentru Iniţiative LGBT+”, cât şi ParniPlus, al cărui site în limba rusă scrie despre probleme de sănătate şi drepturi LGBT, au declarat că vor continua să funcţioneze, în ciuda hotărârilor judecătoreşti, scrie Agerpres.

„Considerăm acest lucru ca fiind încă un pas către incriminarea vizibilităţii LGBTQ, a jurnalismului independent şi a oricărei solidarităţi publice cu comunitatea în Rusia”, a transmis ParniPlus într-un comunicat online.

Marţi, autorităţile au interogat personalul uneia dintre cele mai mari edituri din Rusia cu privire la o posibilă „propagandă LGBT” în catalogul său de cărţi.

Organizaţia Human Rights Watch a acuzat autorităţile ruse în martie că „folosesc sistemul judiciar ca armă pentru a marginaliza şi cenzura persoanele LGBT şi susţinătorii acestora, încălcându-le flagrant drepturile la liberă exprimare, asociere şi nediscriminare”.

În 2023, Curtea Supremă de la Moscova a interzis „mişcarea internaţională” LGBTQ+, precum şi toate „filialele” acesteia în Rusia, pe motiv de „extremism”.

Încă din 2022, Rusia a înăsprit legile anti-LGBTQ, permiţând autorităţilor să amendeze orice persoană sau organizaţie despre care se constată că promovează homosexualitatea în public, online sau în filme, cărţi şi publicitate.

Un exemplu îl reprezintă blocarea în 2025 a platformei Roblox, pentru „propagandă LGBT”.

Ulterior, Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, a anunțat că autoritățile ruse au primit un număr impresionant de plângerii de la copiii din Rusia, în urma anunțului de interzicere a platformei Roblox.