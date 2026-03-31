Diplomat britanic, expulzat din Rusia pe fondul acuzațiilor de spionaj. Ce spune FSB

Rusia a ordonat unui diplomat britanic să părăsească țara, pe fondul unor acuzații de spionaj, Serviciul Federal de Securitate (FSB) susținând că acesta a furnizat informații false la intrarea în țară.

Diplomatului i-a fost retrasă acreditarea și i s-a ordonat să părăsească Rusia în termen de două săptămâni, scrie BBC.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe a calificat decizia drept „o absurditate totală” și a acuzat Rusia de o „campanie agresivă și coordonată de hărțuire împotriva diplomaților britanici”.

Acesta a declarat că Rusia „lansează acuzații malițioase și complet nefondate” despre activitatea acestora.

„Regatul Unit nu va tolera intimidarea personalului ambasadei britanice și a familiilor acestora”, a adăugat oficialul.

FSB susține că diplomatului „a furnizat în mod intenționat informații false” pentru a obține permisul de intrare în Rusia și că au fost identificate „semne de activitate de informații”, potrivit agenției de stat Tass.

Numele acestuia a fost făcut public și în presa de stat rusă.

Recent, Rusia i-a convocat vineri pe ambasadorii Franței şi Regatului Unit pentru a le remite un protest în urma atacului ucrainean efectuat marți cu rachete occidentale Storm Shadow asupra unei fabrici producătoare de componente electronice pentru rachete în provincia rusă Briansk.

„Pentru noi este clar că atacul cu rachete de la Briansk nu ar fi fost posibil fără participarea specialiştilor britanici şi francezi la pregătirea sa şi nici fără transmiterea de informaţii către Kiev", a subliniat Ministrul rus de Externe într-un comunicat citat de Agerpres.