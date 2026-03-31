Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Diplomat britanic, expulzat din Rusia pe fondul acuzațiilor de spionaj. Ce spune FSB

Rusia a ordonat unui diplomat britanic să părăsească țara, pe fondul unor acuzații de spionaj, Serviciul Federal de Securitate (FSB) susținând că acesta a furnizat informații false la intrarea în țară.

Palatul Kremlin din Moscova/FOTO: Pixabay
Diplomatului i-a fost retrasă acreditarea și i s-a ordonat să părăsească Rusia în termen de două săptămâni, scrie BBC.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe a calificat decizia drept „o absurditate totală” și a acuzat Rusia de o „campanie agresivă și coordonată de hărțuire împotriva diplomaților britanici”.

Acesta a declarat că Rusia „lansează acuzații malițioase și complet nefondate” despre activitatea acestora.

„Regatul Unit nu va tolera intimidarea personalului ambasadei britanice și a familiilor acestora”, a adăugat oficialul.

FSB susține că diplomatului „a furnizat în mod intenționat informații false” pentru a obține permisul de intrare în Rusia și că au fost identificate „semne de activitate de informații”, potrivit agenției de stat Tass.

Numele acestuia a fost făcut public și în presa de stat rusă.

Recent, Rusia i-a convocat vineri pe ambasadorii Franței şi Regatului Unit pentru a le remite un protest în urma atacului ucrainean efectuat marți cu rachete occidentale Storm Shadow asupra unei fabrici producătoare de componente electronice pentru rachete în provincia rusă Briansk.

„Pentru noi este clar că atacul cu rachete de la Briansk nu ar fi fost posibil fără participarea specialiştilor britanici şi francezi la pregătirea sa şi nici fără transmiterea de informaţii către Kiev", a subliniat Ministrul rus de Externe într-un comunicat citat de Agerpres.

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Doi tați și fiii lor adolescenți au murit în tragedia de pe șosea, în Cluj. Un băiat urma să aibă majoratul în curând
stirileprotv.ro
image
Țara care reintroduce pedeapsa cu MOARTEA. Șoc la nivel planetar!
gandul.ro
image
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
mediafax.ro
image
Povestea salvării fetițelor de 4 și 5 ani dispărute la Târnăveni. Cine e Aurel, pădurarul care a coborât într-o zonă dificilă pentru a le aduce înapoi la familie: „Sunt mulți urși, nu știu cum au supraviețuit”
fanatik.ro
image
Dosarul exploziei de la Crevedia: Patronii firmei Flagas vor comisie rogatorie la poalele muntelui Everest
libertatea.ro
image
Momentul în care unul dintre motoarele unui avion explodează, imediat după decolare. Imagini filmate de pasageri
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
digisport.ro
image
Curge șampania în parlamentul israelian: spânzurarea devine pedeapsă implicită pentru palestinienii din Cisiordania. Reacții dure la nivel internațional
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
observatornews.ro
image
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Pensionar, umilit cu o pensie de 1.560 lei. Pe ce salariu a muncit 30 ani? 1.300.000 pensionari iau mai puțin
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Cum să circuli în oraş pentru a consuma cât mai puţin carburant. Viteza ideală şi cum să frânezi
playtech.ro
image
Ce sistem nou va implementa Hagi la naționala României și echipele de juniori. Cine îi ia locul lui Ianis Hagi
fanatik.ro
image
De ce o invazie în Iran este o sabie cu două tăișuri pentru Donald Trump. Care sunt consecințele pe care le-ar suferi președintele „păcii” dacă trimite trupe la sol
ziare.com
image
Gică Hagi nu stă la discuții: prima decizie luată la naționala României
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, PRIMELE declarații despre relația cu Dan Alexa. A fost foarte sinceră și nu s-a mai ascuns: O să vedem ce ne rezervă viitorul
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți pensionarii! Ce se întâmplă cu banii de pensii, de Paște
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Celine Dion revine pe scenă. Anunțul spectaculos a fost proiectat pe Turnul Eiffel
click.ro
image
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
click.ro
image
Astăzi s-a născut Nichita Stănescu. Care au fost ultimele cuvinte ale marelui poet
click.ro
Colaj Elisabeta Philip Sarah Ferguson jpg
Fosta ”ducesă nimfomană”, mai aproape de nebunie? Kate și William au fost oripilați de când susținea că vede fantoma Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
image
Celine Dion revine pe scenă. Anunțul spectaculos a fost proiectat pe Turnul Eiffel

OK! Magazine

image
"Andrew și-a vândut fiicele pentru a-i plăti datoriile lui Fergie!" Alte secrete sordide ies la iveală

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?