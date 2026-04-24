Vladimir Putin a explicat de ce „pică” internetul în marile oraşe din Rusia: „Infractorii aud şi văd totul”

Vladimir Putin a admis, în premieră, existența „unor probleme” în funcționarea internetului în marile orașe din Rusia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, explicând motivul pentru care „pică” acest tip de servicii.

În cadrul unei ședințe guvernamentale transmise în direct, Vladimir Putin a recunoscut, pentru prima dată, că există probleme în funcționarea internetului în marile orașe ale țării, precum Moscova și Sankt Petersburg, însă a insistat că aceste situații sunt legate de activități operative ale serviciilor de securitate, potrivit aa.

El a explicat că întreruperile apar, în special, în contextul unor măsuri menite să prevină atacuri teroriste și alte amenințări la adresa securității naționale.

În opinia sa, chiar dacă astfel de intervenții afectează viața de zi cu zi, „garantarea securității oamenilor va fi întotdeauna o prioritate”.

Preşedintele rus a subliniat că, în anumite situații, informarea publicului înaintea operațiunilor nu este posibilă, deoarece ar putea compromite acțiunile forțelor de ordine.

„Infractorii, de asemenea, aud și văd totul”, a spus Vladimir Putin, adăugând că orice avertizare le-ar permite acestora să își modifice comportamentul și planurile. Totuși, a continuat el, populația ar trebui informată după finalizarea acestor operațiuni și a cerut forțelor de securitate să găsească soluții mai eficiente și mai echilibrate în relația cu autoritățile civile.

Vladimir Putin a făcut referire și la impactul acestor întreruperi asupra serviciilor esențiale, precum sistemele de plată, programările medicale și platforma guvernamentală Gosuslugi, subliniind necesitatea creării unui mecanism care să asigure funcționarea neîntreruptă a acestor servicii vitale.

Explicaţiile, primite cu scepticism

Deși autoritățile ruse susțin că întreruperile sunt motivate exclusiv de securitate, inclusiv prevenirea atacurilor cu drone, o parte semnificativă a populației nu acceptă această explicație, mai ales în condițiile în care în unele regiuni restricțiile durează de luni de zile.

Nemulțumirile sunt tot mai vizibile și vin din mai multe direcții. De la administrație și mediul de afaceri până la bloggeri și utilizatori obișnuiți, criticile vizează în special impactul asupra economiei și vieții cotidiene, iar blocarea sau limitarea unor rețele și aplicații, precum Telegram, a amplificat aceste tensiuni.

Criticile nu se limitează la opoziție. Printre vocile care au semnalat public problemele se numără și Victoria Bonya, bloggeriță cunoscută cu milioane de urmăritori, rezidentă în Monaco, care a vorbit despre dificultățile din Rusia, de la internet și economie până la probleme sociale precum inundațiile din Caucaz sau alte situații de criză.

De asemenea, bloggerul Maksim Kalașnikov, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin și apropiat de cercuri naționaliste, a avertizat la începutul lunii martie că blocarea aplicației Telegram ar putea indica pregătiri pentru măsuri economice nepopulare și posibile tensiuni sociale, în contextul prelungirii războiului și al crizei economice.