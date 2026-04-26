Rusia se confruntă cu un val de nemulțumire internă. Care e reacția Kremlinului?

La patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei, Rusia pare să intre într-o nouă fază de tensiune internă, marcată de nemulțumiri tot mai vizibile în rândul populației.

În ultimele luni, întreruperile repetate ale serviciilor digitale în marile orașe au afectat viața de zi cu zi și au început să genereze reacții publice, inclusiv critici la adresa președintelui Vladimir Putin.

Presiuni interne, în pofida rezilienței economice

În ciuda impactului economic al războiului și a sancțiunilor occidentale, Rusia a reușit să mențină o relativă stabilitate, în parte datorită controlului strict exercitat de serviciile de securitate asupra protestelor.

Totodată, creșterea prețurilor la energie, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, a oferit un sprijin indirect economiei ruse.

Cu toate acestea, autoritățile par să intensifice măsurile represive. În ultimele săptămâni, au fost raportate noi arestări politice și percheziții de amploare, în paralel cu o retorică tot mai apropiată de simbolistica sovietică.

Presiuni asupra libertății de exprimare

Un caz recent îl reprezintă perchezițiile efectuate la una dintre cele mai mari edituri din Rusia, Eksmo. Mai mulți angajați au fost reținuți în cadrul unei anchete privind presupusa „propagandă LGBTQ”.

Investigația vizează, între altele, un roman publicat în 2021, care prezintă o relație între doi tineri într-o tabără sovietică. Autoritățile ruse au extins în ultimii ani legislația care restricționează astfel de conținuturi.

În 2023, Curtea Supremă a Rusiei a desemnat ceea ce autoritățile numesc „mișcarea LGBTQ internațională” drept organizație extremistă, ceea ce implică sancțiuni penale severe.

Presiuni asupra presei independente

Spațiul pentru presa independentă continuă să se restrângă. Poliția a efectuat recent percheziții la redacția publicației Novaia Gazeta, unul dintre puținele outleturi independente rămase active.

Un jurnalist a fost reținut pentru audieri într-un dosar privind presupusa gestionare ilegală a datelor personale. Cazul este perceput de observatori ca având un efect de descurajare asupra presei.

După invazia din 2022, Novaia Gazeta și-a suspendat ediția tipărită, continuând să publice online, în condiții tot mai restrictive.

Control asupra informației și platformelor digitale

Accesul la informații independente este limitat de interzicerea unor platforme globale precum Facebook și Instagram. În paralel, autoritățile promovează utilizarea unor aplicații controlate de stat pentru servicii digitale.

În aceeași perioadă, organizația Memorial, cunoscută pentru documentarea abuzurilor din perioada sovietică, a fost desemnată drept „extremistă”, o decizie criticată de oficiali internaționali.

Revenirea simbolurilor sovietice

Pe lângă măsurile de control, autoritățile ruse par să revalorizeze simboluri din perioada sovietică.

Academia FSB a fost recent redenumită în onoarea lui Felix Dzerjinski, fondatorul poliției secrete sovietice. De asemenea, au fost semnalate controverse privind modificarea unor memoriale dedicate victimelor represiunii.

Reacția Kremlinului

Președintele Vladimir Putin a abordat recent problema întreruperilor digitale, recunoscând că acestea afectează orașele mari, dar descriindu-le ca fiind rare.

El a explicat că măsurile sunt legate de prevenirea unor posibile atacuri și a sugerat că informarea publicului în avans ar putea compromite operațiunile de securitate.

Un climat tot mai restrictiv

În ansamblu, evoluțiile recente indică o consolidare a controlului statului asupra societății, într-un context de război prelungit și presiuni interne crescânde. Pentru mulți cetățeni, aceasta se traduce printr-o viață cotidiană mai dificilă și un spațiu civic din ce în ce mai limitat.