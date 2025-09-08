Avertisment grav al cancelarului Germaniei. Cucerirea Ucrainei „ar fi doar începutul" pentru Putin

Cucerirea Ucrainei ar fi „doar începutul” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărei atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense şi mai agresive”, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz.

Acest avertisment vine în contextul în care şeful guvernului german a făcut din reînarmarea Europei o prioritate absolută, astfel încât continentul să poată face faţă ameninţării venite din partea Rusiei, dar şi să se adapteze la poziţia SUA după realegerea lui Donald Trump la Casa Albă, scrie Agerpres.

"Totul indică faptul că planul imperialist al lui Putin nu s-ar încheia cu cucerirea Ucrainei, ci că ar fi doar începutul", a declarat el în cadrul conferinţei anuale care reuneşte ambasadorii germani.

Germania este martoră "în fiecare zi la atacuri hibride din ce în ce mai intense şi agresive din partea Rusiei", care vizează în special "infrastructura" sa, a acuzat Merz.

Berlinul observă, de asemenea, "provocările" Moscovei "în Marea Nordului şi în Marea Baltică", a adăugat cancelarul german, adăugând că "Rusia şi China încearcă să-şi asigure sfere de influenţă în Europa de Sud-Est".

În opinia cancelarului Merz, "un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democraţiile liberale şi o axă de autocraţii", iar "ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părţi".