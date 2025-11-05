Putin se laudă cu noile arme ale Rusiei, „mai rapide şi mai eficiente”. Ce spune despre calităţile rachetei de croazieră Burevestnik şi ale supertorpilei Poseidon

Noile arme ale Rusiei sunt mai rapide şi mai eficiente, capabile să asigure securitatea şi paritatea strategică şi chiar de folos în extracţia metalelor rare şi în misiunile lunare, susţine preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Liderul de la Kremlin a exaltat calităţile rachetei de croazieră Burevestnik şi ale supertorpilei Poseidon la o ceremonie desfăşurată marţi, 4 noiembrie, în onoarea experţilor care au contribuit la proiectarea şi construirea armelor, notează Agerpreș, care citează agenția internațională.

„Rezultatul pe care l-aţi obţinut are, fără exagerare, o semnificaţie istorică pentru poporul nostru, pentru asigurarea securităţii şi parităţii strategice pentru deceniile următoare şi, putem spune cu îndrăzneală, pentru întregul secol XXI”, a declarat Putin în comentarii redate de agenţiile de ştiri ruse.

Putin a anunţat, săptămâna trecută, că Rusia a testat cu succes racheta Burevestnik (Albatros) cu capacitate nucleară, spunând că aceasta poate depăşi orice sistem de apărare. Şeful Statului Major al forţelor armate ale Rusiei a afirmat că racheta a parcurs 14.000 km.

Pe 4 noiembrie, liderul de la Kremlin a lăudat viteza rachetei - de peste trei ori mai mare decât viteza sunetului - şi sistemul său de propulsie format din reactoare nucleare mici, care pot fi acţionate mult mai rapid decât reactoarele standard, în câteva secunde.

Vladimir Putin a mai spus că o navă de război NATO se afla în apropiere în momentul când a avut loc testul.

Anterior, Putin s-a lăudat cu testul reuşit al supertorpilei nucleare Poseidon

Preşedintele rus a anunţat de asemenea săptămâna trecută testul reuşit al supertorpilei nucleare Poseidon, despre care analiştii militari spun că este capabilă să devasteze regiuni de coastă prin declanşarea de ample valuri radioactive, aminteşte Reuters. La ceremonia de marţi, Putin a afirmat că viteza torpilei a depăşit cu mult viteza oricărei nave de suprafaţă.

Potrivit liderului de la Kremlin, tehnologiile nucleare la scară mică utilizate atât la Burevestnik, cât şi la Poseidon sunt deosebit de utile pentru activităţi în Arctica, dar şi pentru călătoriile spaţiale, pentru construirea unei staţii pe Lună şi chiar la crearea de surse de energie pentru extragerea metalelor rare.

Putin a adăugat că Rusia continuă producţia în masă a rachetei sale Oreşnik, despre care Moscova a spus că a fost folosită pentru prima dată pentru a ataca Ucraina în noiembrie 2024