Bloggerul pro-Kremlin internat la psihiatrie după ce l-a criticat pe Putin revine cu noi declarații explozive: „Ei îl urăsc în secret”

Avocatul Ilia Remeslo, fost susținător al războiului din Ucraina, a declarat recent, după ce a fost externat dintr-un spital de psihiatrie, că anturajul președintelui Vladimir Putin „îl urăște în secret” pe acesta și că liderul rus ar putea fi înlăturat printr-o „lovitură de palat”, posibil chiar anul viitor, relatează The Sun.

Declarațiile explozive au fost făcute într-un interviu acordat personalității media Ksenia Sobceak, cunoscută drept „fină de botez” a lui Putin. Remeslo, în vârstă de 42 de ani, a fost un înfocat susținător al propagandei Kremlinului și a avut legături strânse cu structurile de securitate ruse.

„Toată lumea știe cine este vinovatul”

În cadrul interviului extraordinar prin temeritatea declarațiilor, Remeslo l-a acuzat pe Putin că poartă întreaga responsabilitate pentru situația actuală din Rusia.

Problemele cu care se confruntă Rusia sunt „din vina lui Vladimir Putin. Este evident. Toată lumea știe asta”, a spus el.

Totodată, el s-a prezentat drept o persoană capabilă să înțeleagă și să exploateze vulnerabilitățile sistemului politic rus:

„Eu sunt persoana care știe cum să lupte împotriva lui Vladimir Putin, care cunoaște slăbiciunile sistemului, cum să interacționeze cu el și cum să atragă oameni din interiorul lui”, a spus fostul susținător al liderului rus.

Remeslo a făcut apel direct către persoane din interiorul structurilor de putere ruse:

„Folosesc acest interviu pentru a mă adresa celor care sunt în acest sistem, care încă nu s-au hotărât dacă să îl părăsească sau nu. Să nu vă temeți de nimic, vom câștiga cu siguranță și nu vi se va întâmpla nimic. Mai avem încă puțin de îndurat și totul va fi bine.”

El a mai anunțat cu această ocazie că plănuiește să creeze o platformă dedicată celor care se tem să vorbească împotriva lui Putin:

„Vreau să devin reprezentantul acestei mase de oameni, care numără zeci de milioane”, a transmis fostul propagandist loial.

Previziuni despre schimbări radicale în Rusia

Remeslo are convingerea că Rusia se află în pragul unor transformări majore:

„Sunt profund convins că până la sfârșitul lui 2026 – începutul lui 2027 vom asista la schimbări profunde… la prăbușirea sistemului actual și nașterea unuia nou.”

El a adăugat că acest proces ar putea include o „lovitură de palat” sau o „revoluție în Rusia”, pe care o descrie însă ca fiind una pașnică:

„Va fi ceva foarte liniștit. Ca în 1953, când a murit Stalin și a fost înlocuit de Nikita Hrușciov. Ne vom trezi într-o altă țară.”

„Elita îl urăște”

Fostul aliat al Kremlinului susține că s-au acumulat profunde nemulțumiri în rândul elitei ruse care îl vizează direct pe Putin.

„Pur și simplu îl urăsc pentru că le-a luat totul. Nu se mai pot bucura de beneficiile pe care le aveau înainte.”

El a numit și trei posibili succesori ai lui Putin:

- Premierul Mihail Mișustin, considerat un tehnocrat extrem de loial;

- Ministrul economiei, Maxim Reșetnikov, considerat un modernizator, care a ajutat Rusia să se descurce sub sancțiuni;

- Fostul bodyguard al lui Putin, generalul-colonel Alexei Diumin, actual consilier de rang înalt și secretar al Consiliului de Stat.

Ruptura cu Kremlinul și acuzații grave

Remeslo s-a întors împotriva lui Putin în martie, când l-a făcut pe Putin „criminal de război, mincinos și hoț”. Ulterior, a fost internat într-o clinică psihiatrică, într-un gest descris de critici drept represiune împotriva unui nou opozant. Externat între timp, acesta și-a reluat atacurile, într-o manieră chiar mai agresivă.

Știri despre tensiuni tot mai mari răzbat din Rusia

În paralel, mai multe voci din Rusia vorbesc despre instabilitate crescândă. Disidentul Igor Eidman a declarat anterior pentru The Sun că interesele elitei „nu mai coincid fundamental cu cele ale dictatorului”, el descriind situația ca fiind „foarte periculoasă pentru regim”.

Până și unele figuri pro-război, precum bloggerița Anastasia Kașevareva, au observat o creștere a temperaturii în Rusia.

„Se ridică un zid de neîncredere între popor și guvern. Sincer, nu mai găsesc explicații pentru comportamentul ticălos al oficialilor”, a spus ea.

Criză economică și presiune socială

Rusia se confruntă cu dificultăți economice, în contextul războiului prelungit din Ucraina. Prețurile alimentelor au crescut cu 18,6% în ultimii doi ani, taxele au crescut, iar firmele mici sunt puternic afectate.

În unele regiuni, întreruperile de comunicații au devenit frecvente în marile orașe, după introducerea unor legi care permit autorităților să oprească rețelele mobile și internetul și „orice alte mijloace de comunicare”. În unele cazuri, cetățenii au fost nevoiți să folosească hărți pe hârtie și aparate walkie-talkie.

Potrivit estimărilor occidentale, aproximativ 1,2 milioane de soldați ruși ar fi fost uciși, răniți sau dați dispăruți de la începutul invaziei în Ucraina.