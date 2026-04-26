Video Atacuri ale ucrainenlor în Rusia. O uzină și o rafinărie strategice au fost vizate. Mai multe persoane rănite

Forțele ucrainene au atacat duminică, 26 aprilie, uzina Apatit din Cerepoveț, Rusia, avariind o conductă de acid sulfuric. Cinci angajați au suferit arsuri și au fost internați. Totodată, a fost lovită și rafinăria de petrol Slavneft-YANOS, cea mai mare din centrul Rusiei.

Potrivit Dialog.ua, informația privind atacul asupra uzinei a fost confirmată de guvernatorul regiunii Vologda, Georgi Filimonov.

Potrivit acestuia, atacul a distrus o conductă de acid sulfuric de înaltă presiune din complexul de azot Ammonia-3. Cinci angajați au suferit arsuri și au fost internați. Autoritățile susțin că scurgerea a fost deja neutralizată, iar testele de calitate a aerului nu au indicat depășiri ale limitelor admise.

De asemenea, forțele ucrainene au atacat cu succes rafinăria de petrol Slavneft-YANOS, cea mai mare din centrul Rusiei.

Localnicii au distribuit fotografii cu incendiul produs în urma atacului, fiind vizibil de la zeci de kilometri distanță.

În același timp, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate.

Rafinăria se află la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina, iar amploarea pagubelor este încă evaluată. Instalația a mai fost ținta unor atacuri, cel mai recent pe 28 martie.

Deținută de companiile Rosneft și Gazprom, rafinăria se numără printre cele mai mari cinci din Rusia și este cea mai importantă din partea centrală a țării.