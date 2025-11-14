Video Ucrainenii au publicat o înregistrare cu atacul asupra unei baze de drone Orion din Crimeea

Forțele ucrainene au atacat cu drone o bază militară din Crimeea folosită pentru depozitarea și întreținerea dronelor rusești „Orion”, a anunțat Robert „Madiar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Atacul a fost efectuat în noaptea de joi spre vineri și a vizat baza pentru drone situată pe aerodromul Kirovske. Brovdi nu a oferit detalii cu privire la amploarea pagubelor sau dacă în urma atacului au fost distruse drone Orion.

Un vehicul aerian fără pilot masiv, modelul Orion este utilizat în principal pentru supraveghere și poate transporta până la 250 de kilograme de explozibili. Designul este similar dronei americane Reaper, iar costurile de producție sunt estimate la peste 5 milioane de dolari.

„Această bestie transportă bombe și rachete aer-sol, poate rămâne în aer până la 24 de ore la altitudini de până la 7.500 m”, a scris Brovdi după atacuri, adăugând că drona este considerată „scumpă și rară”.

Modelul Orion, care a intrat în serviciul armatei ruse în 2020, este o dronă de altitudine medie și autonomie mare dezvoltată de compania rusă Kronstadt, care folosește tehnologie israeliană.

Analistul, director adjunct al unei companii ucrainene de război electronic (EW), Anatoli Hrapcinski, avertiza anul trecut că Orion conține în mare parte componente importate, obținute de Rusia din țări terțe precum Kazahstan.

„Există foarte puțină tehnologie rusească acolo”, a spus el. „Chiar și motorul este austriac. Este grea și scumpă.”

Aerodromul Kirovske a fost o țintă regulată a atacurilor ucrainene, având în vedere locația sa și faptul că este folosit pentru a lansa atacuri împotriva orașelor ucrainene.

Atacuri sincronizate în Crimeea și teritoriile ocupate

În noaptea de 13 noiembrie, rachetele produse intern Flamingo și drone Bars și drone Liuti au lovit numeroase obiective importante din Rusia și din teritoriile ocupate.

În Crimeea ocupată, au fost înregistrate atacuri asupra depozitului de petrol Morskoi Neftianoi, asupra unei parcări pentru elicoptere, precum și asupra unei stații radar de apărare aeriană din Evpatoria.

În regiunea Zaporijie, au fost lovite un depozit de petrol, precym și posturile de comandă avansate ale Armatei a 5-a de Arme Combinate și ale Diviziei 127 de Pușcași Motorizați a forțelor de ocupație ruse.

În plus, au fost efectuate atacuri asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei. Amploarea pagubelor este în curs de clarificare.

„Drone de atac, drone cu reacție și diverse tipuri de rachete sunt folosite pentru a efectua atacuri complexe. Noaptea trecută, au fost lansate numeroase arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachetele Flamingo și dronele Bars și Liuti, dezvoltate pe plan intern”, se arată în comunicat.