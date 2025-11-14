search
Nimeni nu a mai făcut asta până acum: Mbappe scrie istorie în fotbal

0
0
Publicat:

Kylian Mbappe (26 de ani) a demonstrat încă o dată că este într-o formă incredibilă, reușind o „dublă” pentru Franța în victoria clară cu Ucraina, scor 4-0, și atingând o bornă istorică, și anume 400 de goluri marcate la nivel de seniori în doar 537 de meciuri.

Atacantul lui Real Madrid a reușit să atingă borna istorică chiar acasă.
Mbappe a devenit cel mai tânăr jucător din istoria fotbalului | FOTO Profimedia

La 26 de ani, 10 luni și 24 de zile, Mbappe devine cel mai tânăr fotbalist din istorie care marchează 400 de goluri, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano. Francezul a bifat bornele importante ale carierei, 100 și 300 de goluri, tot în tricoul naționalei, conform datelor Opta.

Mbappe depășește legendele

Prin această performanță, Mbappe îi întrece pe Lionel Messi și pe Cristiano Ronaldo, repere incontestabile în fotbalul modern. Messi a atins 400 de goluri la 27 de ani și 3 luni, iar Cristiano Ronaldo la 28 de ani și 11 luni.

„Dubla” din poarta Ucrainei îl aduce pe Mbappe la 55 de goluri pentru Franța, fiind la doar 3 reușite de a-l egala pe Olivier Giroud, golgeterul all-time al naționalei franceze (57 de goluri).

Distribuția golurilor lui Mbappe până acum

  • 256 pentru PSG
  • 62 pentru Real Madrid
  • 55 pentru Franța
  • 27 pentru Monaco

Francezul continuă să impresioneze și în acest sezon, cu 28 de contribuții decisive, goluri + assist-uri, în doar 20 de meciuri pentru Real Madrid și Franța.

