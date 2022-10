Vladimir Plahotniuc anunță revenirea în politica moldovenească, după ce a fost pus pe lista sancțiunilor SUA

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, investigat penal în mai multe dosare și fugit din Republica Moldova, anunță revenirea pe scena politică de acasă. Afirmațiile vin la câteva zile după ce SUA au anunțat că a fost pus pe lista sancțiunilor.

,,Am vrut mai întâi să dau posibilitate noii coaliții ACUM cu PSRM să-și demonstreze „aptitudinile”, apoi le-am oferit aceeași posibilitate „harvardiștilor”, ca să arate și ei ce pot face în guvernare fără ca să aibă scuză să spună că, ceva ori cineva de pe loc i-a încurcat să se manifeste. Și au avut 3 ani pentru a aduce vremurile bune în țară. Cât de bine s-au isprăvit – se vede după situația în țară și ăsta este și subiectul, motivul care m-a făcut să iau decizia, pe care o anunț acum: am decis să revin în politica din Moldova. Eu sunt un politician care știe bine să rezolve situațiile de criză și vine timpul meu acum”, a declarat acesta, în cadrul unui interviu pentru Tribuna.md

Vladimir Plahotniuc susține că, revenind în politică, vrea să ajute țara, dar și oamenii, loviți de mai multe crize.

Fostul lider al PDM, însă a evitat să ofere detalii despre echipa politică pe care intenționează să o organizeze. Întrebat despre multiplele dosare în care figurează, inclusiv furtul miliardului, politicianul fugar a spus că toate au fost inițiate la intenția politicului, dar și a Rusiei.

,, În primul rând, trebuie să ne amintim că dosarele mele au fost pornite de Rusia, începând cu anul 2016, urmare a luptei noastre pentru scoaterea Republicii Moldova de sub influența Rusiei. Iar deja în Moldova primele dosare au apărut când guvernarea a fost preluată de exponenții Rusiei, care și-au numit persoanele fidele Federației Ruse și în Procuratură. Interesul în a-mi face mie dosare pe bandă rulantă a pornit de la ruși, acest interes desigur a coincis și cu al celor care au venit la putere în RM. Una dintre persoane cu interes mai sporit, în asta fiind și Maia Sandu, care consideră că răfuială cu mine o va ridica în ceruri și oamenii vor uita de foamete și de nevoile la care ea i-a adus. Ea consideră și în prezent că trebuie să se răfuiască cu toți cei despre care crede că o pot submina, cu atât mai mult că ea conștientizează că, cetățenii au înțeles deja diferența dintre guvernări și comparația nu este deloc în favoarea PAS-ului. A guverna, pentru PAS, s-a dovedit a fi o sarcină mult peste capacitățile lor, ei fiind obișnuiți doar cu scrisul unor rapoarte și cu parazitarea pe spinarea altor forțe de opoziție, precum au parazitat pe protestele lui Andrei Năstase și Platforma DA. Fiind bolnăvicios de orgolioasă, Maia Sandu nu poate să treacă peste anumite frustrări din trecut, cu atât mai mult că eu am fost acel care am convins colegii din PDM să nu voteze candidatura ei la funcția de Prim-Ministru în 2015, ea fiind protejata lui Filat și dorindu-și cu disperare acea funcție. Acum, la o distanță de 7 ani de atunci, se vede că am avut dreptate că nu am acceptat candidatura ei ca premier, ca de altfel aceste mizerabile „vremuri bune” ar fi venit peste moldoveni încă 7 ani în urmă. Țin să-i dau dreptate domnului Voronin care a spus că „Maia nici un gard nu poate vopsi, nu ditamai să conducă o țară…”, a punctat el.

Plahotniuc, pe lista sancțiunilor SUA

Vladimir Plahotniuc însă nu a spus nimic despre locul în care se află în acest moment. Interviul a fost făcut public la câteva zile, după ce reprezentanții ambasadei SUA la Chișinău au anunțat că Plahotniuc, alături de alte persoane, a fost inclus în lista sancțiunilor Americii.

,, Prin avocații mei voi analiza contestarea acestor sancțiuni pentru a demonstra că Maia Sandu a operat cu falsuri și minciuni pentru a denigra un oponent politic de care ea se teme până azi, chiar dacă eu am stat la distanță de procesele politice din țară”, a mai menționat.

Pe de altă parte, Ambasada SUA la Chișinău a anunțat că Washingtonul a luat măsuri marți „pentru a contracara campaniile persistente de influență malignă ale Guvernului Federației Ruse prin impunerea unui număr de sancțiuni asupra unor persoane și entități asociate cu eforturi de influență susținute de Rusia în Republica Moldova”.

„Acesta reprezintă încă un pas în lupta împotriva impunității pentru corupție și în sprijinul nostru pentru cetățenii Republicii Moldova în lupta lor pentru un viitor mai echitabil, mai prosper și mai sigur”, se mai arată într-o postare pe Facebook a misiunii diplomatice americane.

Om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010-2020. Poreclit „Păpușarul”, Plahotniuc este acuzat de trafic de influență asupra întregii clase politice din Republica Moldova. Dat în urmărire penală, oligarhul este fugar din vara anului 2019, atunci când formațiunea pe care o conducea, PDM, a plecat de la guvernare.