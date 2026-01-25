search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Un tânăr din Republica Moldova a murit în Italia după un transplant de inimă

Un tânăr din sudul Republicii Moldova a murit în orașul italian Siena, decesul având loc la câteva zile după ce acestuia i-a fost efectuat un transplant de cord, conform presei din peninsulă.

Tânărul moldovean a decedat pe patul de spital. FOTO: Arhivă
Tânărul moldovean a decedat pe patul de spital. FOTO: Arhivă

Tânărul trăia cu probleme cardiace grave încă din anul 2021, iar după o lungă așteptare, marcată de controale continue, la începutul lunii decembrie a anului trecut a primit vestea mult așteptată: a fost găsită o inimă compatibilă.

Astfel, tânărul în vârstă de 22 de ani, student în anul al treilea de universitate în țara sa, a venit la Siena pentru a fi supus unui transplant de cord. 

Deces subit

Transplantul, potrivit informațiilor preliminare, a fost reușit. Primele etape ale evoluției postoperatorii păreau stabile și încurajatoare. După aproximativ zece zile, medicii au decis transferul din Secția de terapie intensivă într-un salon obișnuit, semn al unui tablou clinic considerat în ameliorare.

Ulterior, în decurs de câteva ore, starea sa s-a agravat brusc, iar tânărul a decedat. O tragedie care a lovit familia, prietenii și pe toți cei care l-au cunoscut. 

Înmormântarea în localitatea natală a tânărului

Sicriul va fi transferat în Republica Moldova. Iar ulltimul rămas-bun va avea loc în localitatea Abaclia, raionul Basarabeasca din Republica Moldova, unde tânărul urmează să fie înmormântat, conform presei italiene. 

