Un segment feroviar care leagă Republica Moldova de România, testat cu ghinion. Trenul s-a stricat

Segmentul feroviar Cantemir–Fălciu, care leagă Republica Moldova de România, a fost testat după modernizare. Însă testarea a fost cu ghinion, iar trenul în care se aflau oficiali moldoveni, români, precum și jurnaliști s-a defectat.

Trenul s-a defectat la întoarcere, iar ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, a subliniat că incidentul s-a produs din cauza unei probleme electrice.

„Este o situație ieșită din comun. Nu este nimic grav. Calea ferată ține de infrastructură, însă vorbim despre o locomotivă veche. Va veni în curând o locomotivă nouă și totul va fi în regulă”, a afirmat oficialul de la Chișinău.

Întrebat dacă locomotiva a fost verificată tehnic înainte de testarea segmentului feroviar, Vladimir Bolea a răspuns: „Sigur că da, însă are o defecțiune electrică. Nu este nimic grav”.

În data de 22 aprilie, segmentul feroviar Cantemir–Fălciu, cu o lungime de aproximativ patru kilometri, a fost testat în urma modernizării liniei ferate care a fost nefuncțională zeci de ani.

,,Lucrările realizate au inclus reabilitarea completă a circa 4 kilometri de cale ferată, reparația podului peste Prut și a stațiilor de frontieră Prut 2 și Fălciu. Linia a fost adaptată pentru ecartament combinat, larg (1520 mm) și european (1435 mm), ceea ce permite conectarea directă la rețeaua feroviară din România. De asemenea, au fost montate peste 3000 traverse și efectuate lucrări de consolidare a malului Prutului”, au menționat reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

Conform oficialilor moldoveni, reluarea circulației pe tronsonul feroviar Cantemir–Fălciu ,,va contribui la diversificarea rutelor de import și export și va oferi o opțiune directă pentru transportul de mărfuri, cu acces la piața Uniunii Europene. Pentru sudul țării, linia poate deveni o infrastructură activă, cu impact asupra dezvoltării economice locale”.

Proiectul de reconstrucție și modernizare a fost lansat în urma memorandumului semnat în data de 14 aprilie 2025 între CFM de la Chișinău și CFR de la București.

Linia feroviară face parte dintr-un traseu construit în perioada 1917–1918, fiind folosită timp de mai multe decenii pentru transportul de mărfuri. Dar după 1990, circulația a scăzut treptat, iar infrastructura s-a degradat considerabil. Astfel, ultimul tren de marfă a circulat în anul 1989, iar transportul de pasageri a fost sistat zece ani mai târziu.