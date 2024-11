Dorin Recean a făcut remanierea guvernamentală. Cine pleacă din Guvernul de la Chișinău

Dorin Recean a anunțat că ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, va fi înlocuit de secretara de stat Daniella Misail-Nichitin, iar Ludmila Catlabuga îl va înlocui pe ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, ultimul urmând să ajungă la conducerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, al cărui șef Andrei Spînu a demisionat recent.

Premierul Dorin Recean a afirmat că Vladimir Bolea, care a condus în ultimii ani Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), va prelua funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, aceasta fiind vacantă după ce Andrei Spînu a anunțat în data de 11 noiembrie că demisionează și părăsește partidul aflat la putere după alegeri.

La conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va ajunge secretara de stat Daniella Misail-Nichitin, care a ocupat funcția în cadrul MAI în ultimii doi ani. Aceasta a absolvit facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice (ASEM) de la Chișinău, urmând ulterior stagii de formare în cadrul unor instituții prestigioase din țări precum Israel, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

Iar Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va fi condus de Ludmila Catlabuga, o femeie de afaceri din nordul Republicii Moldova, unde alături de familie are o fermă de vaci de rasă.

,,Ne dorim o agricultură competitivă și modernă. Candidatura ei a fost selectată în confruntare cu asociațiile de profil”, a afirmat premierul moldovean.

Remanieri după alegeri

În data de 6 noiembrie, șeful Cabinetului de miniștri, Dorin Recean, a anunțat că remanierile guvernamentale vor avea loc în maximum zece zile, declarația fiind făcută în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre ele atât în timpul campaniei electorale, cât și după alegerile prezidențiale.

,,Da, am comis mai multe greșeli chiar dacă intențiile noastre au fost bune și chiar dacă au fost multe crize. Au fost oameni care s-au descurcat mai bine și au fost oameni care s-au descurcat mai puțin bine din diferite motive. Acolo unde există întrebări de integritate, instituțiile trebuie să vină și să-și spună cuvântul. Absolut nu am îngrădit niciodată și nici nu am încercat și nici nu m-am gândit să îngrădesc ca o instituție sau alta să-și facă treaba, atunci când vine vorba de integritate și sunt libere și astăzi să meargă să pună cătușe unuia sau altuia, dacă există aceste motive.Cred că este nevoie să facem schimbări în echipa de guvernare, am auzit cetățenii, am discutat în multe localități, am auzit care sunt pretențiile și în special pe ce domenii oamenii se așteaptă la lucruri făcute mai bine”, a declarat Maia Sandu în timpul unei dezbateri televizate organizate înainte de turul doi al scrutinului prezidențial.