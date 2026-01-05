Un fost internațional s-a autopropus la echipa națională. Mircea Lucescu nici n-a vrut să audă

Dănuț Lupu (58 de ani), 14 selecții la echipa națională în perioada 1989-1998, i-a propus actualului selecționer să facă parte din staff-ul său. S-a lovit de refuzul lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Lupu a dezvăluit că a avut o discuție să fie în staff-ul tehnic al lui Lucescu, dar discuțiile s-au blocat.

„Nu sunt omul care să mă rog de el. I-am spus doar dacă e de acord și crede că aș putea să-l ajut dacă aș sta lângă el la echipa națională. Mi-e greu să cred că Jery Gane sau altcineva de pe banca are curaj să-i spună ceva lui nea Mircea”, a mai punctat fostul internațional.

„Eu l-am cunoscut în 1986 și m-am certat cu toată lumea care s-a luat de nea Mircea. Eu cred că și la ora actuală are nevoie de liniște și să fie lăsat în pace. Eu știu foarte bine că de la venirea lui la echipa națională, mulți oameni n-au fost de acord cu venirea lui”, a spus Lupu, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe Gsp.

Lupu crede că Lucescu nu este dorit la națională. „Nu-l doresc nici acum la echipa națională! Dar ei trebuie să înțeleagă un lucru. Nea Mircea a venit pentru că a fost rugat să vină! Și-acum ar pleca dacă ar avea cine să vină. Problema e că nu vrea nimeni să vină la antrenor la echipa națională”.

Fostul internațional e de părere că „Lucescu e singurul om care totuși și-a asumat această răspundere. Eu în locul lui nu aș fi făcut lucrul ăsta. Dar el a spus că e dator foarte mult fotbalului românesc și că vrea să ajute echipa națională. Lumea îl face senil, eu cred că e prea mult”.