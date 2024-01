Târgul de carte Bookfest Chișinău 2024 va avea loc sub patronajul președinților R. Moldova și României

Lidera de la Chișinău a declarat că Bookfest Chișinău 2024, cea mai mare sărbătoare a Cărții, se va desfășura sub Înaltul Patronaj al președinților României și Republicii Moldova, anunț făcut în ziua în care se marchează Ziua Națională a Culturii și ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu.

,,Cultura este o sursă unică de bucurie și de celebrare a umanității din noi. În ultimii ani, avem parte de o adevărată efervescență culturală. Tot mai multe festivaluri și evenimente de calitate iau amploare și își câștigă tot mai mult public, atât din țară, cât și de peste hotare. De Ziua Națională a Culturii și de ziua de naștere a marelui Eminescu vreau să anunț că și în 2024 cea mai mare sărbătoare a Cărții - Bookfest Chișinău, se va desfășura sub Înaltul Patronaj al președinților României și Republicii Moldova”, a scris Maia Sandu pe internet.

De Ziua Culturii, președintele Republicii Moldova a vorbit cât de importantă este lectura pentru toate generațiile.

,,În această vacanță de iarnă am cunoscut un grup de elevi din Chișinău, care în acest an au pășit în clasa întâi și împreună am răsfoit și citit cărțile pentru copii pe care le avem pe rafturile bibliotecii de la Președinție. Interesul față de lectură, în special la copii și accesul la carte de calitate trebuie sprijinit pe toate căile și la toate nivelurile. Numai prin accesul la cultură și lectură putem schimba mentalități, putem forma generații de oameni cu gândire liberă. Copiii care citesc, tinerii culți, care aleg teatrul, cartea, dezvoltarea frumoasă sunt adulții de mâine care vor alege cuvântul în locul armei, vor avea curajul să apere valorile învățate și vor construi o societate unde este respect și bună înțelegere”, a menționat lidera de la Chișinău.

,,Este o zi specială la noi în țară, ziua când s-a născut marele Mihai Eminescu și Ziua Națională a Culturii. Astăzi celebrăm cultura noastră -una prin definiție-românească, dar și îmbogățită prin culturile altor etnii. Este ziua în care-i onorăm pe cei dedicați culturii: fie creatori, fie promotori ai valorilor artistice. Cu acest prilej vreau să vă salut pe toți cei care stați la straja culturii noastre în satele și orașele Moldovei, dar și pe cei care ne promovați valorile peste hotare. Vă mulțumesc pentru munca, pasiunea și dăruirea de care dați dovadă de multe ori la limita sacrificiului. Cunoaștem și prețuim acest fapt”, a transmis și ministrul moldovean al Culturii, Sergiu Prodan.

Îndemnul ministrului Culturii

Oficialul a vorbit și despre realizările în acest domeniu înregistrate pe parcursul anului trecut.

,,În ultimii ani, dar cu precădere în 2023, toți împreună am reușit să facem viața culturală a țării noastre cu adevărat efervescentă: cu zeci de spectacole și concerte în sate și orașe, cu zeci de evenimente de artă contemporană sau de promovare și păstrare a tradițiilor și patrimoniului național, cu turnee în Europa și acasă, cu nume sonore sau abia în devenire, cu echipe de profesioniști sau de amatori împreună am mers în zeci de localități pentru a vorbi despre lectură și carte. Am făcut mii de km pentru a prezenta filme și spectacole în fața concetățenilor din diasporă, devenind veritabili reprezentanți ai diplomației noastre culturale și am adus oamenilor mai multă căldură în perioada sărbătorilor de iarnă cu Hai, acasă de Crăciun, îndemnul lansat de Guvernul Republicii Moldova de care ne-am bucurat recent cu toții, admirându-i pe cei mai mari artiști ai țării în 33 de case de cultură cu sălile arhipline. Tot împreună vă îndemn să muncim și să creăm în continuare pentru a apropia viitorul european al țării noastre pe care ni-l dorim atât de mult”, a conchis Sergiu Prodan.

Anual, în data de 15 ianuarie, Republica Moldova și România marchează Ziua Culturii Naționale, dar și ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu.

În 2024 se împlinesc 174 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, operele precum „La Steaua“ sau „Făt-Frumos din Lacrimă“ fiind printre cele mai citite, iar ,,Luceafărul” cea mai cunoscută.