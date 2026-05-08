Spațiul aerian din Republica Moldova, închis temporar după apariția unei drone

O dronă a survolat deasupra Republicii Moldova vineri dimineață, 8 mai, motiv pentru care spațiul aerian a fost închis temporar.

Newsmaker.md scrie că drona a fost observată venind dinspre Ucraina spre raionul Taraclia, ulterior traversând Ceadîr-Lunga și îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul.

Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale a detectat, la ora 09:35, un aparat de zbor fără pilot care a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

„La 9.49, aparatul de zbor a fost auzit de patrula Sectorului Poliției de Frontieră Valea Perjei. Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere aeriană, drona a traversat Ceadîr-Lunga îndreptându-se spre satul Moscovei, r. Cahul. La ora 10.16, drona a dispărut de pe radare în apropierea localității Larga Nouă, r. Cahul”, a comunicat Ministerul Apărării.

Potrivit Ministerului Apărării al țării, în legătură cu acest incident, spațiul aerian al țării a fost închis între orele 09:55 și 10:08, ulterior fiind redeschis.

„Iar de la ora 10.08 este închis spațiul aerian al părții de Sud”, a adăugat instituția.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a declarat că „această încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă” și a reiterat „necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional”.