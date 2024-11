Scenariu sumbru în regiunea separatistă Transnistria: Gazprom condiționează livrarea gazului. Ce invocă compania rusă

Autoritățile de la Chișinău admit că regiunea separatistă prorusă Transnistria nu va mai fi aprovizionată cu gaz rusesc, după ce contractul pentru tranzitul livrărilor prin Ucraina va expira pe 1 ianuarie 2025, compania rusă Gazprom evitând să ofere un răspuns clar și invocând o pretinsă datorie.

Potrivit ministrului Energiei, Victor Parlicov, Gazprom solicită Chișinăului să discute cu Kievul și să-l convingă să prelungească contractul privind tranzitul livrărilor de gaze naturale prin Ucraina, având în vedere că acesta expiră în data de 1 ianuarie 2025.

,,Noi am discutat si anterior, și înțelegem că decizia ar putea fi luată în ultimul moment. Am informat Kievul că ar fi un scenariu mai simplu, dacă se va păstra tranzitul, dar sunt și rute alternative”, a declarat acesta.

În același timp, compania rusă susține că este gata să livreze gazul prin rute alternative, precum cea din Turcia. Însă invocă pretinsa datorie de 709 milioane de dolari, care nu a fost confirmată în urma unui audit realizat de Republica Moldova, dar care nu este recunoscut de compania rusă, spune Victor Parlicov la întoarcerea de la Sankt-Petersburg, unde a avut o întrevedere cu președintele Gazprom, Alexei Miller.

,,A apărut o discuție mai complicată pentru că în înțelegerea noastră, Gazprom leagă subiectul de livrare prin rute alternative, prin Turcia, cu achitarea acelei pretinse datorii. Ei spun că, dacă nu va fi progres pe datorie, vor lua în considerare cât vor livra, cum vor livra pe rute alternative. Noi, în urma acelui protocol semnat în 2021, ne-am făcut partea noastră chiar daca a fost cu întârziere, am făcut auditul. Auditul a ajuns la concluzia că datoria a fost una prescrisă și când am venit cu poziție față de Gazprom, am propus sa achităm o parte mică din acele opt milioane. Rusia nu recunoaște rezultatele auditului, dar nu am primit până acum o alternativă. Am solicitat să-și formuleze poziția și să o prezinte. Poziția noastră se bazează pe acel audit. Aceasta este concluzia vizitei in Rusia”, a afirmat ministrul Energiei, Victor Parlicov.

Scenarii sumbre

Ministrul moldovean al Energiei a reiterat că contractul cu Gazprom prevede livrări până la granița Republicii Moldova, însă compania rusă evită să spună deocamdată dacă își va onora obligațiile contractuale, începând cu anul viitor. Prin urmare, Chișinăul se pregătește pentru scenarii în care regiunea separatistă pro-rusă Transnistria fie va rămâne fără gaz rusesc, fie va primi cantități insuficiente de gaz.

,,Ne putem aștepta ca Gazprom să introducă schimbări. Noi consideram ca nu este corect sa condiționezi livrările pe malul stâng de rezolvarea unei datorii istorice pretinse. Aceasta problema este de istorie si trebuie tratata ca atare. Sigur ca daca aceste volume se redirecționează va trebui sa lucram cu situația în care vom fi puși. Cu certitudine vă spun că volumele de gaz și curent vor fi asigurate. În acest scenariu, vom cumpara energie electrica din alta parte, ne asumăm că ar fi mai scump. Livrările pe malul stâng pot fi livrate fizic. Apelam la sprijinul partenerilor internaționali. Repet, tehnic si comercial exista soluții, acum lucram cu partenerii internaționali pentru a ne pregăti să găsim o soluție. Lucram si cu partea transnistreană, ei trebuie sa înțeleagă că, odată și odată, asta se va termina si vor trebui să plătească gazul. Nu este alegerea noastră. Întrebarea este daca exista voință de la Gazprom”, a mai spus Victor Parlicov.

În acest moment, regiunea separatistă are nevoie zilnic de 5,7 milioane de metri cubi, inclusiv pentru producerea energiei electrice pentru Chișinău.

,,Cu certitudine că dacă va fi deficit de gaze, acolo se va schimba foarte mult pentru că noi vorbim despre producerea energiei electrice pentru malul drept, noi vorbim despre funcționalitatea industriei. O bună parte din economia și industria lor nu ar fi competitivă și nu ar putea funcționa dacă ar plăti prețurile de piață la gaze naturale”, a conchis oficialul moldovean.

În data de 25 noiembrie, ministrul Energiei, Victor Parlicov, a avut o întrevedere cu președintele Gazprom, Alexei Miller, în Rusia.

Întrevederea, la inițiativa părții ruse, a stârnit indignarea societății, care susține că discuțiile cu Gazprom contravin afirmațiilor Chișinăului potrivit cărora țara este ,,mult mai independentă de gazele rusești”.

Catastrofă în Transnistria

Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul formațiunii aflate la putere, susține însă că aceste discuții sunt necesare, reiterând că cetățenii din Transnistria riscă să rămână fără gaze, iar Chișinăul fără lumină.

Vicepremierul moldovean Oleg Serebrian a avertizat că întreruperea livrărilor de gaze în regiunea separatistă Transnistria ar cauza o catastrofă umanitară.

Din decembrie 2022, malul drept al Nistrului nu mai folosește gaz rusesc, aprovizionându-se din sursele europene, iar întreaga cantitate de gaz rusesc este livrată regiunii separatiste Transnistria, adică malului stâng al Nistrului, în schimbul achiziției de energie electrică.