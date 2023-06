Rep. Moldova, candidată la aderarea la UE de un an. Maia Sandu: Ne apropiem de momentul în care vom deveni stat european

La un an de când Republica Moldova a obținut acest statut, președinta țării a subliniat că, an cu an, țara se apropie de momentul în care va fi membră UE, prezentând toate avantajele apartenenței la Uniune.

Lidera de la Chișinău susține că 23 iunie 2022 este o zi istorică ce reprezintă o confirmare că țara sa are sprijinul european.

„Este o etapă în drumul nostru către UE, o etapă care ne-a confirmat că avem sprijinul țărilor europene pentru construirea viitorului nostru în cadrul familiei europene. În calea noastră de aderare la Uniunea Europeană au loc cele mai multe transformări și beneficiem de cel mai mare ajutor”, a declarat Maia Sandu.

Avantajele sprijinului european

Potrivit președintei Sandu, suportul european are numeroase beneficiii pentru Republica Moldova, între care îmbunătățirea condițiilor în școli și grădinițe, modernizarea drumurilor, construirea podurilor și apeductelor. Un alt lucru notabil este întărirea capacităților instituțiilor, astfel încăt să asigure pacea și securitatea cetățenilor.

„Înțelegem cu toții că transformarea Moldovei într-o țară europeană presupune mai multe etape, multă muncă și multe schimbări, dar cu fiecare etapă, an cu an, ne apropiem de momentul în care vom deveni un stat european. Și vom fi mândri de ce am făcut pentru țara și copiii noștri”, a conchis aceasta.

Ce spune șeful diplomației

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) , Nicu Popescu, susține că țara a înregistrat realizări și progrese în anul în care este candidată la aderarea la UE.

,,Primul raport verbal al UE privind progresul Republicii Moldova este unul pozitiv. Țara noastră a înregistrat progrese semnificative în procesul de dezoligarhizare, consolidare a justiției și dezvoltare a capacităților administrative. Uniunea Europeană ne-a sprijinit și continuă să ne susțină în menținerea păcii și stabilității în țara noastră. Împreună am reușit să lansăm Misiunea UE de Parteneriat și să sancționăm pe cei care încearcă să destabilizeze țara noastră. Am depășit împreună iarna și criza energetică, asigurând căldură și lumină în casele noastre”, a spus Nicu Popescu.

Totuși, șeful MAEIE accentuează că drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană ,,este unul încă plin de provocări și suntem conștienți că mai avem multe de făcut pentru a îndeplini criteriile și standardele riguroase impuse de UE. Tocmai de aceea, este esențial să continuăm eforturile noastre de reformă, să consolidăm instituțiile și să ne angajăm pe deplin în procesul de modernizare și aliniere la valorile europene. Aderarea la UE este cea mai sigură cale de a asigura pacea, stabilitatea, și libertatea țării noastre”.

Rezoluție adoptată în aprilie

Republica Moldova, alături de Ucraina, a primit în 2022 statutul de candidată la aderarea la Uniunea Europeană, iar în luna aprilie a acestui an, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care se solicită că ea să înceapă negocierile de aderare la UE până la sfârșitul anului 2023.

Tot în acest an, mai exact în luna februarie, Comisia Europeană a publicat a doua parte a opiniei privind nivelul de pregătire al țării vecine pentru aderarea la UE.

Conform documentului realizat de Bruxelles, aceasta are „un anumit nivel de pregătire” în cazul celor mai multe capitole ale acquis-ului comunitar, adică 17 la număr, iar în cazul a 12 nivelul este „începător”.

,,În baza acestui raport al Comisiei Europene am mai elaborat încă un plan de ajustare accelerată a normelor, standardelor, legilor, dar și realităților din Republica Moldova la standardele europene. Acest al doilea plan pe 33 de capitole de negociere se află actualmente în curs de consultări”, a declarat atunci șeful diplomației de la Chișinău.

Între timp, statul a fost amenințat de Kremlin cu scenariul ucrainean. Iar lidera de la Chișinău a avertizat că Rusia pregătește o lovitură de stat în Republica Moldova, în care vor fi implicate ,,grupări criminale, precum formațiunea Șor și toate derivatele ei”, persoane din anturajul oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, dar și cetățeni străini, între care din Serbia sau Belarus.

Reprezentanții Rusiei au negat și au acuzat partea ucraineană că a lansat aceste versiuni pentru a atrage Chișinăul într-o confruntare cu Moscova.