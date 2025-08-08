search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Reacția Moscovei la retragerea licenței Moldovagaz este ,,plină de falsuri”, afirmă reprezentantul unei instituții strategice de la Chișinău

0
0
Publicat:

Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrație al companiei Energocom, care va furniza gaze naturale după retragerea licenței companiei Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, susține că concernul rus a avut o reacție bazată pe falsuri și informații manipulatorii.

Alexandru Slusari subliniază că Gazprom are o reacție manipulatorie și cu falsuri. FOTO: Arhivă
Alexandru Slusari subliniază că Gazprom are o reacție manipulatorie și cu falsuri. FOTO: Arhivă

Alexandru Slusari subliniază că acuzația Gazpromului, potrivit căreia Chișinăul distruge compania Moldovagaz, este absolut manipulatorie, are un caracter politic și este destinată unui public care nu cunoaște situația reală.

,,Reprezentanții Gazpromului și a Moldovei Gaz cunosc foarte bine că compania rămăne cu multe afaceri diversificate în Moldova, cum ar fi serviciile de distribuție a gazului, chiria gazoductelor, o grămadă de stații de alimentare cu metan și energia regenerabilă. Așa că afirmația privind distrugerea concernului Moldova Gaz la moment сильно преувеличена (n.r.-foarte exagerată).Altă acuzație. Chipurile Guvernul Republicii Moldova a implementat o serie de mecanisme care au dus, în final, la reorganizarea forțată a Grupului Moldovagaz, privarea efectivă a SA „Moldovagaz” de dreptul de a dispune liber de activele. Adică , este vorba că compania a fost impusă să respecte pachetul III Energetic, care este obligatoriu pentru orice țară, care intenționează să integreze în UE. Apropo, în toate statele Uniunii Europene , unde activează Gazprom prin companiile sale, acesta fără multe întrebări s-a conformat cerințelor legislației europene în domeniul energetic. Iar în Republica Moldova implementarea pachetului III a fost amânată nu odată, începănd cu 2010”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook.

,,Falsă și ipocrită”

În ceea ce privește pretinsă datorie a Moldovagaz față de Gazprom, care nu a fost confirmată de un audit internațional realizat la solicitarea Chișinăului, Alexandru Slusari susține că este ,,cea mai cinică abordare. Că sărmanul concern Gazprom întotdeauna a fost partener de încredere, care a urmărit doar scopuri comerciale în raport cu Republica Moldova. Însă, cei din Chișinău sunt așa de răi și nu au achitat 709 milioane dolari. Atunci concernul a fost nevoit să oprească livrarea gazelor. Să nu între gigant gazos în pierderi. Mai nu plăngi de milă, dacă nu cunoști despre furnizarea timp de 30 de ani a gazelor în gaura neagră sub denumirea Transnistria. Voi, cei de la Gazprom, nu ați cerut de acolo nici un bănuț, iar datoriile , care au ajuns la aproape 13 MILIARDE DOLARI, ați băgat contrar tuturor standardelor de contabilitate la contul extrabilanțier la Moldova Gaz. Conform contractului de furnizare a gazului juridic responsabil pentru livrarea gazelor în Transnistria este Moldova Gaz. Păi cine distruge aceasta compania ? Voi sau Guvernul RM ? Iar cele 709 milioane dolari nu este altceva pentru voi decăt отмазка. Da, este litigiul pe aceasta suma. Există un audit, efectuat la comanda Guvernului Republicii Moldova, care Gazprom nu a recunoscut. Însă, juridic fiecare an prin actele de verificare Moldova Gaz recunoaște aceste datorii față de Gazprom. Iar autoritățile din Chișinău nu știu de ce mai departe nu se mișcă cu acel audit. Altă întrebare, ca voi, cei de la Gazprom, nu odată ați încercat să băgați aceste datorii de la Moldova gaz către bugetul de stat a Republicii Moldova. Am văzut aceasta condiție camuflată în acordul de împrumut, promovat insistent de Dodon în 2020, care a fost anulat de Curtea Constituțională. A fost proiectul unui acord special între Gazprom și Guvernul RM, care nici prim-ministru Chicu nu l-a acceptat. Așa că teza voastră cu datorii este cea mai falsă și ipocrită”, a adăugat membrul consiliului de administrație al companiei Energocom.

,,Bâta politică”

În opinia acestuia, Gazprom se va răzbuna, subliind că Chișinăul trebuie să se pregătească pentru ,,un atac masiv”.

,,Cu certitudinea, cei de la Gazprom deja au scos și o să mai scoate un teanc de titluri executorii din așa zis arbitraj de la Moscova, care posibil prevăd încasarea datoriilor și a Transnistriei. Probabil vor fi încercările sechestrării gazoductelor și trecerea acestora în proprietatea Gazpromului, precum și impunerii datoriilor pe seama bugetului RM. Și acțiuni mai dure în caz de rezistență noastră. Putem aștepta că acest litigiul economic va fi folosit și el în scopul destabilizării situației, întrucăt Gazprom deja mulți ani este în primul rănd bâta politică în strategia expansionistă a Federației Ruse”, a conchis Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrație al companiei Energocom de la Chișinău. 

Concernul rus Gazprom a venit cu o reacție la câteva zile după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis ca furnizarea gazelor în Republica Moldova să fie preluată de Energocom, companie deținută de stat.

Compania rusă a criticat decizia ANRE, invocând o pretinsă datorie a Moldovagaz față de Gazprom, care nu a fost confirmată de un audit internațional realizat la solicitarea Chișinăului.

Mai mult, Gazprom a acuzat Guvernul moldovean că a luat mai multe măsuri în detrimentul companiei Moldovagaz, acuzații la care Executivul nu a oferit deocamdată un punct de vedere.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Camioanele lui Elon Musk din oțel inoxidabil, folosite la testele de lansare a rachetelor. Decizia neașteptată luată de Forțele Aeriene ale SUA privind Tesla
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
observatornews.ro
image
Femeie de afaceri, găsită moartă pe o barcă de lux! Condițiile misterioase i-au uluit pe anchetatori
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
playtech.ro
image
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul ”Habar n-am cine e”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
romaniatv.net
image
Decizie privind CASS pentru români! Cât trebuie să plătim din luna august
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, țepuit la bani de o turistă: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea o dau la Poliție!” Ce regulă strictă impune din 2026
click.ro
image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăcea piesa Așa beau oamenii buni” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?