Dronă descoperită la o mină din vestul Poloniei: „Nu arată ca una civilă”. Autoritățile încearcă să identifice originea aparatului

Poliţia din vestul Poloniei desfăşoară joi, 12 martie, cercetări cu privire la originea unei drone descoperite de un muncitor la o mină de lignit. Potrivit unui purtător de cuvânt al forţelor de ordine poloneze, citat de Reuters, aparatul nu pare să fie un model civil.

„Nu arată ca o dronă civilă, dar nu avem deocamdată informaţii despre acest model" de aparat, a declarat telefonic pentru Reuters Maciej Swiecichowski, purtător de cuvânt al poliţiei din oraşul Poznan (vest), potrivit agenției internaționale de presă, citate de Agerpres.

Țară membră a NATO, Polonia a ridicat nivelul său de alertă pentru incursiuni în spaţiul său aerian, după ce peste 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie, iar unele dintre ele au fost detectate în estul ţării.

Anterior, poliţia locală a declarat pe platforma X că a fost alertată cu privire la un „aparat aerian fără pilot de tip dronă", descoperit joi de un angajat la Galczyce (comitatul Konin) pe terenul unei mine de lignit.

Cunoscut şi sub denumirea de „cărbune brun", lignitul este o rocă sedimentară combustibilă.

„La faţa locului, poliţiştii din Konin şi Poznan au securizat zona" şi desfăşoară cercetări, au indicat forţele de ordine poloneze.