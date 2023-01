Nicu Popescu: Avem o relație fantastică cu România. Suntem uniți în efortul comun de aderare la UE

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a prezentat contribuția pe care o are România pentru sprijinirea Republicii Moldova în toate dosarele importante ale acesteia, însă s-a ferit de un răspuns pe tema unirii celor două state.

„Avem, după cum spuneam, o relație fantastică cu România. Noi ca țară, ca societate suntem în poziția și avem luxul de a asigura în continuare pacea și relativa bunăstare a Republicii Moldova datorită în mare parte efortului constant al României ca stat, al președintelui Klaus Iohannis și l-am citat cu o declarație, a prim-ministrului Ciucă, dar orice prim-ministru al României va continua, sunt sigur, să ne sprijine. Și avem o relație fantastică cu Bogdan Aurescu, omologul meu, cu care m-am întâlnit mai mult ca cu oricare alt omolog, ne-am văzut de vreo 14 ori anul trecut, deci, aproximativ o dată la trei săptămâni noi am avut o întrevedere cu Bogdan Aurescu, am stat alături la masa miniștrilor de externe ai Uniunii Europene la una din reuniuni la care am fost invitați și noi”, a precizat Nicu Popescu, într-un interviu pentru „Vocea Basarabiei”.

„Și speranța noastră este că locul permanent al Republicii Moldova în sălile de reuniuni de la Bruxelles va fi alături de România”, a completat liderul diplomației de la Chișinău.

Întrebat pe tema ipotezei unei uniri dintre Republica Molodva și România, ministrul moldoveanu a evitat un răspuns clar: „Domnul Aurescu a spus că, la modul practic, Republica Moldova are doi miniștri de externe, pentru că și el se simte un ministru de externe al țării noastre. Eu întotdeauna beneficiez de sprijin deplin al sistemului diplomatic românesc, de facto, avem două ambasade în multe capitale în condițiile în care România lucrează zi și noapte pentru a promova Republica Moldova și suntem uniți (...) Noi suntem uniți cu România în condamnarea războiului, în lucrul nostru comun cu România pentru a asigura pacea și calmul în Republica Moldova, suntem uniți cu România în efortul nostru comun de aderare la Uniunea Europeană, suntem uniți cu România în lucrul constant al serviciilor diplomatice pentru a aduce Moldova în Uniunea Europeană, iată acesta este răspunsul, noi facem acest lucru împreună cu prietenii, partenerii și frații noștri din România”.

Eforturile pentru a bifa cerințele Bruxelles-ului

Pus să vorbească de progresele Guvernului de la Chișinău, în procesul de aderare la UE, dat fiind că pare că Ucraina se descurcă mai bine, Popescu a precizat. „Pentru orice lege, orice regulament, orice directivă care trebuie aplicată, transcrisă în legislația noastră, nouă parțial ne este mai ușor, pentru că acquis-ul comunitar deja este în limba română, în același timp, la orice lege căreia noi îi putem dedica o persoană, în Ucraina lucrează 20 de persoane. Există domenii de care Republica Moldova nu a avut nevoie să ajusteze legislația, pentru că ele nu există. De exemplu, domeniul securității nucleare la centralele nucleare. Noi nu avem astfel de centrale, noi ca țară nu avem nevoie de astfel de legislație, standarde și directive, dar în momentul aderării la Uniunea Europeană noi trebuie să transpunem legislația noastră la standardele care pentru Republica Moldova nu sunt necesare, dar pentru un stat membru al Uniunii Europene sunt necesare. Același lucru se referă la pescuit sau transportul maritim. Noi nu avem acces la mare, Ucraina și Georgia au acces la mare, Ucraina are centrale nucleare. Deci, pe multe domenii noi nu avem legislație, pentru că nu am avut nevoie și sunt destul de multe domenii”, a punctat ministrul Afacerilor Externe din Rep. Moldova