Nicu Popescu, la un an de la depunerea cererii de aderare a Rep. Moldova la UE: Țara să fie gata de aderare până în 2030

Republica Moldova a realizat mai multe acțiuni pentru aderarea la UE, iar obiectul guvernării de la Chișinău este ca ea să fie gata în acest sens până în 2030. Precizărilor au fost făcute de ministrul de Externe, la un an de la depunerea cererii de aderare.

Din 3 martie 2022 și până acum, Republica Moldova a completat două chestionare pentru aderare, trimise de Bruxelles.

,,În acest an, am lucrat foarte mult cu colegii din toate instituțiile de stat, din societatea civilă, din diasporă, din Parlament pentru a răspunde la două chestionare care au fost trimise de Comisia Europeană, pentru a evolua gradul nostru de pregătire de aderarea la Uniunea Europeană. Și în baza evaluărilor a Comisiilor Europene, noi pe intern am reușit să realizăm mai multe lucruri. Pe de o parte, am elaborat un plan de implementare a celor nouă seturi de recomandări ai Comisiei Europene, care în mare parte vizează reforma justiției și implementarea căruia este avansată”, a menționat Nicu Popescu, șeful Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE).

La fel, luna trecută, Comisia Europeană a publicat a doua parte a opiniei privind nivelul de pregătire al Republicii Moldova pentru aderarea la UE.

,,În baza acestui raport al Comisiei Europene am mai elaborat încă un plan de ajustare accelerată a normelor, standardelor, legilor, dar și realităților din Republica Moldova la standardele europene. Acest al doilea plan pe 33 de capitole de negociere se află actualmente în curs de consultări”, a declarat șeful diplomației de la Chișinău.

Aproape 60 la sută din totalul exporturilor țării vecine ajunge în UE

De asemenea, țara a reușit să mărească exportul produselor moldovenești pe piața europeană, dar și să faciliteze, liberalizeze accesul acestora în Uniunea Europeană.

,,În condițiile în care mulți dintre producătorii noștri au fost foarte afectați de agresiunea Rusiei contra Ucrainei și complicarea logisticii pentru comerțul extern al nostru. Astfel, am ajuns la niște cifre bune în comerțul nostru cu Uniunea Europeană, or doar anul trecut am exportat pe piața Uniunii Europene bunuri în valoare de 2, 5 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 60 la sută din totalul nostru de exporturi. Mai exact, struguri de masă, mere, prune, sucuri și alte produse”, a punctat Popescu.

Un alt lucru important este sprijinul financiar oferit Republicii Moldova de Uniunea Europeană pentru depășirea crizei energetice.

,,Republica Moldova a moștenit un domeniu energetic extrem de dependent de acest monopol al Gazpromului și împreună cu partenerii noștri europeni, această este prima iarnă în istoria țării noastre în care am reușit să intrăm relativ pregătiți pentru anumite riscuri în domeniul energetic, inclusiv datorită sprijinului partenerilor noștri europeni am reușit să stocăm gaze în perioadă toamnă-iarnă, astfel încât să putem asigura atât căldura, cât și electricitatea în casele noastre”, a mai afirmat acesta.

,,Rep. Moldova să fie gata de aderare la UE către anul 2030”

La finalul briefing-ului de presă organizat cu ocazia împlinirii unui an de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE, șeful MAEIE s-a arătat încrezător că negocierile de aderare ar putea începe până la sfârșitul acestui an.

,,Obiectivul trasat de doamna președinte este ca Republica Moldova să fie gata de aderare la Uniunea Europeană către anul 2030 și obiectivul nostru trasat de doamna președintă, dar evident asumat, completamente, de Guvern este îndeplinirea tuturor măsurilor cerute de Comisia Europeană către sfârșitul anului curent, astfel încât Republica Moldova să fie un stat care și-a făcut temele pe acasă și poate merge la Bruxelles și în capitalele europene, susținând clar că suntem gata pentru lansarea negocierilor de aderare ”, a conchis diplomatul.

Republica Moldova a primit statutul de ţară candidată la Uniunea Europeană, în vara anului trecut. Decizia a aparținut şefilor de state şi de guverne din UE în cadrul Consiliului European.