Mitropolia Basarabiei și-a desemnat candidații pentru funcția de mitropolit. Doi înalți ierarhi concurează pentru cea mai înaltă funcție

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Este vorba despre PS episcop Antonie de Bălți și PS episcop Veniamin al Basarabiei de Sud, ale căror candidaturi vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

Ședința a avut loc sâmbătă, la sediul instituției din Chișinău, sub președinția IPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei, potrivit unui comunicat transmis de Mitropolia Basarabiei.

La reuniune au participat PS Antonie, episcop de Bălți, PS Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud, și PS Nectarie de Bogdania, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În urma consultărilor și a votului secret, cei doi ierarhi au fost desemnați drept candidați pentru cea mai înaltă funcție din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

Lista candidaților rămâne neschimbată

Ulterior, membrii Sinodului Mitropoliei Basarabiei s-au întâlnit cu reprezentanții clerului și ai mirenilor din Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Chișinăului, precum și cu delegați ai Episcopiei de Bălți și ai Episcopiei Basarabiei de Sud în Adunarea Națională Bisericească a Patriarhiei Române.

În urma votului consultativ, participanții au decis să mențină lista stabilită de Sinodul mitropolitan, fără propunerea unui al treilea candidat.

Propunerile vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care poate completa lista cu încă un nume înainte de alegerea, prin vot secret, a noului arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei.

Succesor pentru IPS Petru Păduraru

Procedura de alegere a noului mitropolit a fost declanșată după ce Sfântul Sinod al BOR a aprobat, la începutul lunii iunie, retragerea IPS Petru Păduraru din funcțiile de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei.

La sfârșitul lunii mai, IPS Petru Păduraru și-a anunțat demisia, invocând motive de vârstă și de sănătate. La scurt timp după acest anunț, în spațiul public au apărut imagini video cu caracter sexual despre care s-a afirmat că l-ar implica pe ierarh. Apariția acestora a generat numeroase reacții și controverse în Republica Moldova, alimentând speculații privind o posibilă legătură între difuzarea imaginilor și decizia sa de retragere.

Până în prezent, motivele oficiale ale demisiei rămân cele invocate de IPS Petru, respectiv problemele de sănătate și vârsta înaintată.