Video Mii de persoane au participat la Marșul Victoriei din Chișinău. Pro-rușii au purtat simboluri interzise prin lege: „Ne mândrim!”

Mii de persoane au participat sâmbătă, 9 mai, în centrul Chișinăului, la Marșul Victoriei organizat de forțele proruse din Republica Moldova. Manifestația a fost marcată de prezența simbolurilor interzise prin lege și de declarații controversate venite din partea ambasadorului desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov.

Participanții au pornit din centrul capitalei către Complexul Memorial „Eternitate”, într-un marș acompaniat de fanfară și cântece militare sovietice.

Mulți dintre aceștia au purtat în piept panglica „Sfântul Gheorghe”, interzisă în Republica Moldova din 2022, alături de simbolurile „Z” și „V”, considerate asociate agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Newsmaker.md.

Potrivit legislației moldovenești, afișarea acestor simboluri se sancționează cu amenzi de până la 9.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 18.000 de lei pentru persoanele juridice.

La manifestație au participat mai mulți lideri politici pro-ruși, printre care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, vicepreședintele Parlamentului Vlad Bătrîncea, deputata socialistă și fost premier Zinaida Greceanîi, deputata comunistă Diana Caraman, dar și liderul formațiunii „Viitorul Moldovei”, fostul premier Vasile Tarlev.

Spre finalul marșului, coloanei i s-a alăturat și ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, care purta la rândul său panglica interzisă.

Unii participanți au fost îmbrăcați în uniforme militare sovietice și au intonat cântece din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, inclusiv celebra piesă „Katiuşa”.

Printre lozincile scandate s-au numărat „Victorie!”, „Ura-Ura-Ura!”, „Noi suntem urmașii Victoriei!” și „Ne amintim, ne mândrim!”.

Ambasadorul Oleg Ozerov: Ziua Victoriei rămâne „o sărbătoare sfântă” pentru cetățenii Republicii Moldova

Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a susținut că la eveniment au participat „zeci de mii de oameni”, în ciuda restricțiilor impuse de autorități.

Într-o reacție pentru presa locală, reprezentanții Guvernului de la Chișinău au făcut apel la responsabilitate și au cerut politicienilor să evite mesajele care pot amplifica diviziunile din societate.

În paralel cu această manifestație, autoritățile moldovene au organizat în centrul capitalei „Orășelul European”, un eveniment dedicat Zilei Europei, care urmează să se încheie cu un concert în Piața Marii Adunări Naționale.

Ambasadorul desemnat al Rusiei, Oleg Ozerov, a declarat pentru agenția oficială rusă TASS că Ziua Victoriei rămâne „o sărbătoare sfântă” pentru cetățenii Republicii Moldova.

„Ceea ce văd astăzi dovedeşte că Ziua Victoriei este o zi sfântă nu numai pentru cetăţenii Rusiei, ci şi pentru cetăţenii altor state, în primul rând din spaţiul post-sovietic”, a afirmat diplomatul.

Acesta a mers și mai departe, afirmând că sărbătoarea va continua să fie marcată „încă 1.500 de ani”, deoarece, în opinia sa, aceasta face parte din identitatea profundă a popoarelor din fostul spațiu sovietic.

Ceremonia de la Moscova, mult mai scurtă față de anii precedenți

Președintele rus Vladimir Putin a prezidat sâmbătă o paradă de Ziua Victoriei considerabil mai restrânsă în Piața Roșie din Moscova. Ceremonia a durat doar 45 de minute, față de circa o oră și jumătate în anii precedenți. Schimbarea a fost făcută pe fondul temerilor legate de securitate, în pofida unui armistițiu obținut în ultimul moment, relatează presa internațională.