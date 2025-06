La 35 de ani de la proclamarea suveranității, Chișinăul a marcat momentul printr-un marș

Sute de oameni au participat la Marșul Suveranității, organizat la Chișinău cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova. Președintele Maia Sandu, care i-a invitat pe cetățeni la eveniment, a condus mulțimea.

Marșul Suveranității a început de la monumentul dedicat lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici din Chișinău, artiștii care au cântat despre independență și suveranitate. Ulterior, sute de oameni, majoritatea îmbrăcați în ii și purtând drapele ale Republicii Moldova, s-au deplasat până la sediul Președinției, unde, în anul 1990, a fost adoptată Declarația de Suveranitate.

,,Ne bucurăm că s-a adunat atât de multă lume care susține integrarea europeană”, a afirmat un bărbat.

,,Aceasta este sărbătoarea suveranității țării noastre. Aceasta este o izbândă a întregului popor”, a adăugat o femeie.

,,Este o sărbătoare de suflet. Vrem să dovedim, inclusiv dușmanilor că suntem suverani, independenți și liberi”, a mai spus un alt bărbat.

,,Parlamentul Moldovei nu trebuie să ajungă pe mâna Moscovei”

La Președinție, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o alocuțiune, avertizând că țara sa se confruntă în prezent cu amenințări din partea Rusiei.

„Rusia nu își ascunde această intenție: o face cu tancuri și rachete în Ucraina și cu un război hibrid în Moldova, un război care vrea să ne otrăvească sufletele cu ură, să ne șteargă cultura, să ne rescrie istoria și să ne slăbească din interior, ca popor”, a accentuat Maia Sandu.

Mai mult, lidera de la Chișinău a subliniat că miza alegerilor parlamentare din toamna acestui an este suveranitatea Republicii Moldova, evidențiind că ,,Parlamentul Moldovei nu trebuie să ajungă pe mâna Moscovei, trebuie să rămână al cetățenilor Republicii Moldova”.

De asemenea, Maia Sandu a accentuat că doar integrarea țării în UE îi va garanta pacea și democrația.

„Astăzi, Moldova e pe calea cea dreaptă. Avem pace. Consolidăm democrația. Avem instituții care încep, în sfârșit, să lucreze pentru oameni. Avem prieteni. Avem sprijin și avem un obiectiv clar: Uniunea Europeană”, a conchis președintele Maia Sandu.

Un discurs a avut și președintele asociației Parlamentul 90, Ion Hadârcă, unul dintre semnatarii actului.

,,Pacea în suflet și unire în țară, dragi compatrioți. Iertați-mă că mi-am amintit de aceste cuvinte cu care am deschis Marea Adunare Națională, dar ceea ce se întâmplă aici seamănă cu Marea Adunare Națională. Excelențele dumneavoastre, doamnă președintă Maia Sandu, domnul președinte al Parlamentului Igor Grosu, domnul prim-ministru Dorin Recean, dragi compatrioți, am foarte mari emoții pe această scenă de parcă am pășit după proclamarea suveranității aici în fața mulțumii care atunci aștepta cu atâta dor și nerăbdare vestea cea mare. Vreau să salut inițiativa doamnei președinte Maia Sandu de a desfășura acest marș dedicat suveranității. Sper să devină o tradiție bună”, a afirmat Ion Hadârcă.

Tot la Președinție a fost inaugurată o expoziție de fotografii, iar evenimentul s-a încheiat cu un spectacol muzical susținut de artiștii Vali Boghean, Simona și Radu Dolgan împreună cu formația Noroc.

Opoziția nu a participat

În aceeași zi, reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și cei ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) au organizat un miting dedicat Zilei Suveranității, care a avut însă o tentă electorală.

Opoziția pro-rusă a declarat că „suveranitatea țării este în pericol”, îndemnând „cetățenii să o susțină prin vot” la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Cum poate fi considerat suveran un stat condus de cetățeni ai altor țări? Maia Sandu, Dorin Recean, Igor Grosu – toți cetățeni ai unui stat străin. Cum poate fi suveran un stat care a delegat o parte din împuternicirile sale către Bruxelles, când instituțiile statului sunt conduse de reprezentanți ai lui Soros? Astăzi nu avem suveranitate – trebuie să luptăm pentru ea. În lunile ce urmează, această luptă va fi cea mai importantă pentru noi și pentru urmașii noștri”, a adăugat pro-rusul Igor Dodon.

În ziua de 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești au adoptat Declarația de Suveranitate, actual care a deschis calea spre independență, democrație și stat de drept.