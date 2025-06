Acces interzis în Rep. Moldova pentru 19 persoane care urmau să participe la competiția organizată de edilul Chișinăului

Poliția de Frontieră a interzis accesul a 19 persoane care urmau să participe la o competiție sportivă organizată de primarul Chișinăului, Ion Ceban, deoarece acestea nu au întrunit condițiile necesare pentru intrarea pe teritoriul țării.

Responsabilii Poliției de Frontieră de la Chișinău informează că interdicția de intrare a fost aplicată în data de 23 iunie, dar fără a oferi alte detalii.

,,Aceștia nu au prezentat documente privind scopul declarat al călătoriei, și anume participarea la evenimente sportive – cum ar fi invitații, bilete de intrare, programe în care să fie înscriși sau alte documente relevante care să justifice cu claritate scopul vizitei”, au menționat angajații structurii de la Chișinău.

Primarul Ion Ceban a fost acuzat recent că vrea să aducă 200 de sportivi din Rusia și Belarus, printre care s-ar afla și interlopi și militari la un campionat de kickboxing organizat în perioada 22–27 iunie la Chișinău. Acuzațiile au fost lansate de consilierii PAS, formațiune aflată la guvernare.

Conform consilierilor municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), campionatul nu are autorizația Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, fiind organizat de Primăria Chișinău împreună cu Federația Mondială de Kickboxing (WKF), despre care aceștia afirmă că este singura structură nerecunoscută de Comitetul Olimpic Internațional.

,,Ca să înțelegeți lipsa de scrupule și falsa agendă pro-europeană a lui Ion Ceban, o să dezvoltăm contextul și o să vă lăsăm să vă faceți concluziile despre cât de european este partidul primărie. La 3 martie 2025 - Federația de Kickboxing a Rusiei reprezentată de Batu Khasikov un subiect al sancțiunilor internaționale a semnat cu WKF un acord de cooperare cu Comitetul Olimpic Rus care prevede inclusiv permisiunea echipei naționale de kickboxing din Rusia să participe la turneele internaționale sub steagul și imnul Federației Ruse. Cine stă în spatele acestor jonglări patriotice ruse? Asociația Garuda, care îl are ca lider pe Rustam Alimov, un om cunoscut pentru conexiuni cu grupări criminale și în Federația IFAVIS, fondată de interlopul și hoțul în lege Grigore Caramalac. Această Asociație a mobilizat tineri în acțiuni politice pro-ruse, inclusiv la protestele organizate de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. În 2020 mai mulți sportivi au strigat lozinci folosite în penitenciare și lumea interlopă. Video-ul puteți să îl găsiți pe internet pentru că a fost pe larg mediatizat”, a spus Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS în CMC.

Potrivit Zinaidei Popa, competiția sportivă reprezintă „o operațiune de subminare a independenței și democrației în Republica Moldova și o platformă de infiltrare a unor persoane afiliate serviciilor speciale ruse și transnistrene”.

,,Pe lângă toate cele enunțate, șochează încă un lucru - Ivan Dercancenco, desemnat supervizor oficial al competiției, este șef de direcție în Ministerul de Interne transnistrean și a fost declarat „Omul Anului” la Tiraspol în 2024. La Chișinău urmează să vină aproximativ 140 de participanți din Federația Rusă, sub steag rusesc și cu imnul național rusesc. Printre aceștia: Membri ai structurilor militare ruse (SOBR, CSKA, MAI), Sportivi din Crimeea, Donețk, teritorii aflate sub ocupație rusă, persoane care promovează public invazia asupra Ucrainei și poartă simboluri militare rusești Aproximativ 60 de participanți din Belarus, inclusiv persoane aflate sub sancțiuni internaționale – precum Dzmitry Shakuta, suspectat de implicare în uciderea activistului belarus Roman Bondarenko, căruia Îi este interzisă intrarea în Țările Baltice și este inclus în lista sancțiunilor SUA. I se incriminează că grupul de intervenție OMON, unde activa în 2020, l-ar fi răpit pe Roman și ucis”, a adăugat președinta fracțiunii PAS în CMC.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat printr-o postare pe Facebook, în care a negat acuzațiile și a susținut că reprezentanții PAS „spun zilnic minciuni în fața presei”.

,,Rușine pentru astfel de acțiuni de show ieftin, pe care le organizează în fiecare zi. Oamenii deja nu-i mai cred”, a notat edilul Ion Ceban.

Acuzațiile au fost lansate în cadrul unei conferințe de presă susținute înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău. În timpul ședinței, primarul Ion Ceban i-a atacat verbal pe consilierii PAS.

,,Închideți gura odată!

-Jos dictatura, jos MAN!”.

Ulterior, edilul s-a ridicat de pe scaun și s-a apropiat de un consilier, moment în care consilierii Mișcării Alternative Naționale (MAN), partid condus de Ion Ceban, și cei ai partidului aflat la putere s-au îmbrâncit.