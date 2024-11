Socialiștii anunță proteste în Republica Moldova după înfrângerea pro-rusului Alexandr Stoianoglo

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, susține că socialiștii vor organiza proteste după înfrângerea lui Alexandr Stoianoglo în alegeri, subliniind că ,,vor apăra votul” și reiterând că el este adevăratul președinte ales al țării, iar Maia Sandu este ,,președinte doar al diasporei”.

Liderul PSRM a mulțumit din nou susținătorilor pentru votul acordat candidatului Alexandr Stoianoglo în alegerile prezidențiale.

,,Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru votul dat în favoarea candidatului susținut de Partidul Socialiștilor, Alexandr Stoianoglo. Noi, cei care am dorit Schimbare și Dreptate pentru țară, am fost foarte mulți. Și noi, de fapt, am câștigat moral și politic. Alexandr Stoianoglo a fost ales președinte de tară, de cetățenii care locuiesc aici, acasă. El este președintele ales în Moldova, spre deosebire de Maia Sandu, care a rămas un președinte doar al diasporei. Pe 3 noiembrie, țara a demonstrat că nu mai vrea să rabde nedreptatea și dorește o schimbare.

Astăzi, venim cu declarația comună că alegerile prezidențiale din acest an nu pot fi considerate libere și democratice, în condițiile politizării CEC, a utilizării resurselor administrative, a monopolului și cenzurii presei, a impedimentelor create cu rea voință pentru alegatorii din diverse regiuni din țară și din exterior. Membrii și reprezentanții noștri din birourile electorale ne-au informat despre sute de încălcări, utilizarea resurselor administrative, cazuri de votări multiple, amenințări din partea autorităților și a partidului PAS, despre blocarea dreptului constituțional la vot. PSRM a depus la CEC începând cu ziua de duminică și până astăzi zeci de sesizări care confirmă clar caracterul nedemocratic, abuziv și contrar legii al acestor alegeri. Noi vom apară votul și dorința de dreptate a cetățenilor noștri prin toate căile legale posibile, inclusiv prin acțiuni pașnice de protest”, a declarat Igor Dodon, făcând ,,apel la toate partidele” să susțină cerințele ,,înaintate de PSRM”.

Pro-rusul Igor Dodon acuză guvernarea PAS de pregătirea unor ,,practici abuzive și dictatoriale”, cum ar fi ,,dosare penale la comandă, show-uri cu mascați, prin care vreți să loviți în PSRM, în alte partide, precum și în diferiți oameni care au altă opinie decât voi. Noi suntem pregătiți de acest nou val de presiuni politice cu utilizarea instrumentelor procuraturii și justiției subordonate politic PAS-lui. Ele doar vor demonstra încă o dată că în spatele vorbelor false despre unitate socială se află intenția puterii de a dezbina societatea în continuare și de a distruge opoziția, democrația și libertatea de opinie în Republica Moldova”.

Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) nu comentează declarațiile socialiștilor.

În final, liderul Igor Dodon a declarat că socialiștii vor veni cu propuneri cu privire la votul diasporei moldovene, dar fără a oferi detalii clare.

,,Vom veni cu o poziție și propuneri în timpul apropiat. Trebuie să înțelegem cu toții: Republica Moldova va trăi după cum doresc locuitorii ei sau după voia celor care de mai mulți ani nu locuiesc aici? Știu că este o temă sensibilă, de la care alți politicieni se eschivează, dar ea ține de fundamentele politicii moldovenești”, a mai menționat actualul președinte al PSRM și fost șef de stat.

Anterior, Igor Dodon, liderul PSRM, formațiunea prorusă care l-a susținut pe Alexandr Stoianoglo în cursa prezidențială, a anunțat că rezultatul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova va fi contestat la Curtea Constituțională (CC) și la Comisia Electorală Centrală (CEC), susținând că „Maia Sandu a obținut o victorie doar în cifre și numai cu suport din afara țării”.

Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate al Comunității WatchDog.md, susține că refuzul Partidului Socialiștilor de a recunoaște rezultatul alegerilor prezidențiale, susținând că Maia Sandu este un președinte nelegitim, confirmă că formațiunea are agenda Kremlinului în Republica Moldova.

,,În loc să respecte voința cetățenilor, PSRM preferă să o discrediteze, punând la îndoială voturile a peste 900.000 de moldoveni care au ales-o pe Maia Sandu, o majoritate de peste 55%. Aproape 270.000 de voturi provin din diaspora – aproximativ 16% din totalul voturilor – un segment legitim și vital pentru Moldova, nu un 'element străin' cum îl numește PSRM. Să respingi diaspora înseamnă să negi o parte esențială a poporului și să ignori oamenii care susțin economic țara și au dreptul deplin de a-și exprima votul”, a spus expertul moldovean.

Andrei Curăraru a mai precizat că, atât timp cât moldovenii și-au dat votul pentru Maia Sandu și votul lor „nu este de negociat”, PSRM, dar și liderul Igor Dodon, care susține că președintele Republicii Moldova a devenit o ,,rață șchioapă”, trebuie să înceteze atacurile nefondate.

,,Dacă PSRM și Dodon au dovezi reale de nereguli, locul lor este în instanță. Alexandr Stoianoglo, candidatul lor, este jurist și cunoaște bine procedurile legale. Dar ei aleg să dezinformeze publicul, ceea ce ridică întrebări serioase despre intențiile lor reale. Observăm cum se conturează un scenariu periculos de destabilizare bazat pe premise false, un scenariu cu indicii clare de influențe ale Kremlinului. Refuzul lor de a accepta rezultatul alegerilor și insistența asupra unui președinte al poporului fabricat indică o agendă străină intereselor Moldovei”, a conchis expertul de la Chișinău.