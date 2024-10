Ce impact are prima dezbatere dintre rivalii la Președinția Republicii Moldova: Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo ANALIZĂ

Dezbaterea dintre cei doi rivali, Maia Sandu, candidata formațiunii de guvernământ, și Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiștilor, a fost câștigată de președintele Republicii Moldova, care aspiră la un nou mandat. Contracandidatul său a fost ,,mai slab, cu multe emoții, cu ochi în lacrimi”, operând cu falsuri, precum afirmația că Găgăuzia, regiunea din care provine, a beneficiat de mai puține fonduri UE comparativ cu alte regiuni, iar impactul său a fost redus, inclusiv din cauza zilei și orei difuzării, potrivit unor experți.

Confruntarea dintre cei doi candidați ai turului doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova a durat mai puțin de două ore, fiind prima din campania electorală pentru turul doi al scrutinului prezidențial.

În opinia istoricului și analistului de la București, Armand Goșu, Maia Sandu a fost ,,prea sigură”, iar Alexandr Stoianoglo s-a prezentat ,,neașteptat de slab la această dezbatere”.

,,Sandu vorbește bine și limba rusă, apoi trece elegant în română și-l întreabă de ce nu vrea ca și alți cetățeni să aibă o cetățenie europeană, cum are el, Stoianoglu, pașaport romanesc. La Carte limbilor regionale, Stoianoglo a punctat. Și insistă că e adeptul UE, pentru protejarea minorităților. Stoianoglo acuză că Sandu a folosit referendumul pentru scop personal. Mult populism, chiar grețos, când afirmă că e adeptul UE, și repetă de multe ori asta în dezbatere, când el este susținut de socialiști și alte partide care sunt fie anti-UE sau militează pentru amânarea sine die a aderării...Întrebarea Maiei Sandu cu plasa de bani dată de Plahotniuc lui Dodon.... l-a pus în fund pe Stoianoglo care încearcă s-o întoarcă ca la Ploiești. Iar ce spune este scandalos, că dosarul a fost ilegal, că toată ancheta a fost ilegală. Că nu contează ce a fost în sacoșă....că nu contează ce bani erau în conturile din Bahamas pe unde se finanțau socialiștii”, a scris Armand Goșu pe pagina sa de Facebook.

,,Epoca lui Brejnev”

Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate al Comunității WatchDog.md, a subliniat pentru ,,Adevărul” că Alexandr Stoianoglo, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) la prezidențiale, a fost copleșit de emoții și a citit de pe foaie multe dintre răspunsurile pe care le avea deja pregătite.

,,Cititul de pe foaie din epoca lui Brejnev și răspunsurile pregătite, mecanica aproape de robot a candidatului Stoianoglo... Cel mai probabil că inclusiv, alegătorii lui Stoianoglo l-au văzut mai slab, cu multe emoții, cu mâini care tremurau și cu ochi în lacrimi. Aș vedea această dezbatere ca un test de rezistență pentru candidatul Stoianoglo pe care nu l-a trecut. Cred că el înțelege că alegătorul pro-rus îl va vota oricum și că încearcă să cocheteze cu alegătorul centrist, care cumva nu mai este alegătorul Maiei Sandu, dar este pentru dezvoltarea unei relații favorabile cu Europa. Asta s-a simțit din discursul său. Nu foarte mult asta se simte din programul electoral, cu toate că Uniunea Europeană este menționată ca partener strategic și de multe ori, sursele banilor pentru acele obiective pe care le prezintă el sunt menționate ca programe europene, dar foarte abstracte. Ceea ce ne aduce mai degrabă cu gândul că nu este clară perspectiva integrării europene pentru candidatul Stoianoglo”, a declarat Andrei Curăraru, expert al Comunității WatchDog.md.

Falsuri, verificate de oricine

Iar Maia Sandu, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, a fost avantajată de experiența politică și abilitățile oratorice, dar și de faptul că este vorbitor nativ de limba română. Și în timp ce candidata PAS a prezentat realizări concrete și o viziune clară, candidatul PSRM a adus critici, promisiuni neclare, argumente populiste și chiar falsuri.

,,Ea intră în această dezbatere cumva în favoare, având în vedere că este președinte, are experiență politică vastă comparativ cu Stoianoglo și a mai fost la dezbateri de tipul acesta. Are un talent oratoric mai bine dezvoltat și posedă limba română nativ. În situația în care a fost pus Stoianoglo, el a încercat să facă față prin faptul că este pregătit cu diferite mijloace, dar nu foarte mult l-a ajutat. Multe dintre întrebările și afirmațiile dumnealui nu sunt veridice, atunci când spune că, de exemplu, Găgăuzia a primit mai puțini bani de la Uniunea Europeană decât alte regiuni. Acestea sunt, mai degrabă, niște linii narative pe care le dezvoltă activiștii în pro-ruși decât o realitate care poate fi verificată de oricine. De asemenea, cred că anumite realizări pe care le are Maia Sandu au pus-o mai sus decât candidatul Stoianoglo. Acesta vorbește mai mult despre planuri de viitor, planuri care de multe ori au tentă populistă, cum ar fi repopularea Republicii Moldova sau o creștere economică care nu este clar de unde vine și Maia Sandu reiese din planurile de dezvoltare ale Guvernului și relația cu Uniunea Europeană. În principiu nu a fost o dezbatere balansată în acest sens, mai degrabă o tactică de apărare din partea lui Stoianoglo în legătură cu atacurile legate de faptul că ar fi un cal Troian, că este până la urmă candidatul pro-rus”, a mai spus reprezentantul Comunității WatchDog.md.

Impactul dezbaterii

Întrebat despre impactul dezbaterii, Andrei Curăraru a subliniat că ziua și ora desfășurării îi reduc efectul. Succesul va depinde de modul în care candidații își vor distribui mesajele prin diverse canale, inclusiv rețele sociale, dar confruntarea ar putea funcționa ca un test pentru votanții altor candidați din primul tur, din 20 octombrie, care nu s-au decis până în acest moment pentru cine își vor da votul în cel de-al doilea tur, din 3 noiembrie.

,,Și ziua, și ora o fac sa fie sa aibă un impact mai redus, dar depinde de capacitatea de a distribui mesajele respective prin diferite medii, inclusiv pe rețele de socializare, canale de Telegram... Ambii candidați vor încerca să se prezinte ca a fi câștigători. Nu cred că influența ar fi mare asupra acelor alegători care sunt bază electorală a fiecărui candidat. Dar s-ar putea să fie influențați cei care, de exemplu, n-au fost la alegeri sau cei care sunt dezamăgiți în Maia Sandu, au votat, de exemplu, cu da la referendum, dar nu au votat pentru ea. De asemenea, cred că a fost un test pentru votanții altor candidați, care ar putea să migreze de la, spre exemplu, Renato Usatîi, la unul dintre cei doi candidați”, a adăugat expertul Andrei Curăraru.

Armand Goșu subliniază că electoratul moldovean este ,,puțin previzibil”, iar ,,Stoianoglo are șanse pentru că ia voturile pro-rușilor (anti-europenilor) dar și ale centrului (stataliști, moldovenești). Maia Sandu trebuie să mobilizeze mai multă lume în turul doi ca să câștige. Oricum, Stoianoglu pare să fi ocupat centrul politic din Moldova, dacă rămâne în politică și după ce va pierde, ceea ce-l scoate din joc pe Ceban, primarul Chișinăului, pe care pariază Bucureștiul. (PSD și serviciile de informații, foarte influente pe dosarul Moldova). Un PSRM repoziționat spre centru sau într-o mare coaliție centristă, ar putea lua multe voturi peste câteva luni, la parlamentare”.

Refuz după înfrângere?

Andrei Curăraru ia în considerare că Alexandr Stoianoglo ar putea să evite confruntările directe cu Maia Sandu, având în vedere înfrângerea suferită.

,,Am văzut multe reacții pe rețelele și nu numai în legătură cu aceste dezbateri, iar după rezultatul pe care l-a avut Stoianoglo, cred că acesta ar putea să evite confruntările directe cu Maia Sandu și să aleagă platforme în care ei să continuă să discute în paralel. Vedem ce va răspunde el pentru dezbaterea care este planificată pentru mâine (n.r-28 octombrie) și cum se va manifesta mai departe în general. S-ar putea să existe iarăși o politică de învinovățire a societății de xenofobie, am văzut deja pregătirea de această strategie, inclusiv în întrebările acordate Maiei Sandu”, a conchis expertul de la Chișinău.

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), pro-europeana Maia Sandu a luat cele mai multe voturi, adică 42,49 % în primul tur, aceasta fiind urmată de pro-rusul Alexandr Stoianoglo, cu 25,95 % dintre sufragii.