Cazul pretinselor diplome false ajunse la medici români: universitatea de la Chișinău afirmă că acestea sunt valide

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a anunțat că a încheiat ancheta privind scandalul legat de presupusele diplome false ajunse la medici români, precizând că rezultatele arată că acestea au fost emise conform legii.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a anunțat că ancheta internă a fost realizată, în perioada 4 noiembrie 2025 – 12 ianuarie 2026, de o comisie, având drept scop examinarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la desfășurarea studiilor postuniversitare de rezidențiat ale cetățenilor străini.

„În urma verificărilor efectuate, Comisia a constatat că diplomele de rezidențiat eliberate de USMF Nicolae Testemițanu, inclusiv cele vizate în materialele de presă, sunt valide din punct de vedere juridic și au fost eliberate în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, a anunțat instituția de învățământ superior.

De asemenea, rezultatele evidențiază necesitatea îmbunătățirii procedurilor interne și a consolidării mecanismelor de control, în vederea asigurării calității procesului educațional.

Ancheta CNA

În aceeași lună în care a fost inițiată ancheta, Centrul Național Anticorupție (CNA) de la Chișinău a deschis o investigație în acest caz, în urma unei plângeri depuse de Emil Ceban, noul ministru al Sănătății din Republica Moldova, care până de curând a condus universitatea ce ar fi emis diplomele false. Acesta a oferit anterior explicații publice în acest caz, recunoscând că diplomele au fost semnate de el, dar au fost oferite în baza unui „dosar complex”.

,,Am semnat diplomele în baza informațiilor oferite în dosar. Dacă se va constata de autoritățile române că anumite documente eliberate de instituțiile din România nu corespund cerințelor, este nevoie ca USMF să revadă dosarele și să verifice minuțios toate documentele atașate de medicii rezidenți din România la dosarul individual. Este esențial ca autoritățile competente din ambele state să ducă această investigație până la capăt pentru ca să nu existe dubii asupra integrității și transparenței USMF”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook.

„Adevărul” a încercat să afle detalii despre investigația CNA, însă reprezentanții instituției nu au răspuns până la difuzarea acestui articol.

Scandalul privind diplomele a izbucnit după ce, în data de 5 noiembrie a anului trecut, procurorii și polițiștii au efectuat 14 percheziții în București și în mai multe județe din România, într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, potrivit Parchetului General.

Ancheta îi vizează pe mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de medic specialist obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând diplome de absolvire a rezidențiatului pentru specialități precum medicina de urgență, ortodonția, chirurgia plastică și estetică, imagistica medicală, chirurgia dento-alveolară și parodontologia. Însă procurorii suspectează că rezidențiatul nu a fost efectuat în realitate, deoarece medicii se aflau în aceeași perioadă în România, unde lucrau cu normă întreagă și erau salarizați.