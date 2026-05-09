Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Ademeniți cu promisiuni de joburi în Rusia, sute de peruani s-ar fi trezit trimiși pe front. Anchetă a Parchetului din Lima

Mai mulți cetățeni din Peru au fost ademeniți să meargă în Rusia cu promisiunea unor locuri de muncă precum bucătari, paznici sau șoferi. Odată ajunși acolo, li s-ar fi luat pașapoartele și ar fi fost trimiși pe front.

Familiile celor care au ajuns pe front în Rusia protestează la Lima FOTO: X

Parchetul din Peru a demarat o anchetă preliminară în urma plângerilor depuse de rudele unor cetățeni peruani care ar fi fost ademeniți în Rusia și trimiși să lupte în războiul împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut pe 1 mai, în urma unor relatări apărute în presa peruană la sfârșitul lunii aprilie despre sute de cetățeni care s-au aflat în această situație. Ancheta este condusă de o unitate specializată în infracțiuni de trafic de persoane.

În total, aproximativ 600 de peruani au părăsit Peru pentru Rusia din octombrie 2025, a declarat reporterilor avocatul Percy Salinas, care îi reprezintă pe unii dintre cetățenii dispăruți. Un alt avocat, Marcelo Tataje, care consiliază familiile peruanilor care au plecat în Rusia, a declarat că au fost deja depuse 135 de rapoarte privind persoanele dispărute și că există informații despre alte 250 de posibile cazuri, potrivit Meduza.

Cel puțin 13 cetățeni peruani au fost uciși, a declarat avocatul Salinas reporterilor. Ronald Rojas Alcantra, în vârstă de 25 de ani, care plecase în Rusia pentru a lucra ca agent de securitate, a murit după ce a fost rănit pe 29 aprilie fără a primi îngrijiri medicale adecvate, a declarat sora sa la postul de radio RPP. Se știe că mai mulți peruani au fost răniți, inclusiv un bucătar în vârstă de 63 de ani.

Atrași cu promisiuni de locuri de muncă

Potrivit avocaților și rudelor, cetățenii peruani au fost atrași în Rusia cu promisiuni de muncă în diverse sectoare, inclusiv cele legate de armată, dar departe de linia frontului (de exemplu, în unele cazuri, aceasta implica paza unei baze militare sau lucrul în serviciile alimentare ale armatei). Potrivit ziarului Le Republica, peruanii au fost recrutați pentru a păzi ambasadele și spitalele și pentru a lucra ca ingineri, bucătari și taximetriști. Conform publicației, li s-au promis salarii între 2.600 și 4.000 de dolari pe lună (de câteva ori mai mari decât salariul mediu din capitala Peru), precum și un „bonus de bun venit” de 20.000 de dolari, pe care peruvienii nu l-au primit în cele din urmă. Recrutarea a fost gestionată de o organizație înregistrată în Columbia.

Avocații susțin că peruanii au primit documente pentru a le semna în limba rusă înainte de a zbura spre Rusia. Odată ajunși în Rusia, documentele le-au fost confiscate, au fost trimiși pentru un scurt antrenament militar, apoi la război, relatează La Republica.

Sora unuia dintre soldați a relatat că acesta a reușit să părăsească frontul și să ceară ajutor la consulatul peruan din Moscova, dar a fost sfătuit să se întoarcă la unitatea sa, să refuze să semneze contractul și să ceară înapoi pașaportul. Ea a spus că el a urmat acest sfat, după care s-a pierdut contactul cu el, relatează RPP.

Scrisoarea tulburătoare în care doi nord-coreeni luați prizonieri în Ucraina și-au exprimat dorința de a începe o nouă viață

Avocatul Salinas a vorbit și despre un grup de 13 peruani blocați într-o tranșee sub focul constant al dronelor și care implorau evacuarea. Avocații au vorbit și despre zece peruani care s-au refugiat în ambasada țării lor de la Moscova. Salinas a susținut că misiunea diplomatică ar fi refuzat să-i adăpostească pe cetățeni, recomandându-le să încerce să părăsească Rusia pe cont propriu. Ministerul Afacerilor Externe peruan a declarat însă că povestea refuzului de azil este falsă. Membrii familiilor a 130 de peruani au solicitat Ministerului Afacerilor Externe al țării să ajute la repatrierea rudelor lor.

Ministerul Afacerilor Externe peruan a anunțat că l-a convocat pe însărcinat cu afaceri al Ambasadei Rusiei la Lima pentru o discuție despre situație și a solicitat informații de la autoritățile ruse cu privire la locația și starea de sănătate a cetățenilor peruani. Ministerul a subliniat că cetățenii peruani sunt obligați să obțină permisiunea guvernului pentru a servi în forțele armate străine.

Ce spune Ambasada Rusiei în Peru

Pe 30 aprilie, Ambasada Rusiei în Peru a emis o declarație „ca răspuns la îngrijorările familiilor peruane cu privire la cei dragi care au semnat contracte de serviciu militar cu Forțele Armate Ruse”. Declarația preciza că Rusia „respectă profund decizia cetățenilor străini de a participa la apărarea suveranității și securității lor” și că, dacă li se solicită în mod oficial, ambasada este pregătită să facă tot ce este necesar pentru a obține informații despre cetățenii peruani.

În aceeași zi, rudele peruanilor prinși în război au organizat un protest în fața ambasadei Rusiei din Lima. Una dintre protestatare a declarat pentru La Republica că tatăl ei și alți 25 de peruvieni au fost atrași în Rusia sub pretextul unei călătorii turistice. Potrivit acesteia, în timpul ultimei lor comunicări, tatăl ei a spus că el și camarazii săi erau pregătiți să fie trimiși pe front pe 15 mai. De asemenea, a spus că erau epuizați fizic și îndurau condiții dure (în special, punctele de alimentare unde erau hrăniți conțineau, se presupune, cadavre).

Pe 1 mai, proiectul pentru drepturile omului „Du-te în pădure”, care ajută oamenii să evite trimiterea în război, a relatat despre un grup de peruvieni din Lipetsk care erau pregătiți pentru o desfășurare imediată pe front. Un avocat familiarizat cu situația le-a povestit activiștilor pentru drepturile omului despre această situație prin intermediul unui prieten din Peru.

Într-o conversație cu Meduza, avocatul a clarificat că în grup se numără și tatăl unui prieten de-al său, care a plecat în Rusia pentru a câștiga bani la mijlocul lunii aprilie. I s-a promis de lucru în curățenie, întreținerea bucătăriilor și paza depozitelor armatei ruse; motivul oficial al călătoriei sale a fost participarea la un eveniment sportiv la Moscova. După sosirea în Rusia, potrivit rudelor sale, a fost trimis la Lipețk, unde a primit înregistrare temporară și un examen medical. Apoi a semnat un contract de serviciu militar și a fost trimis la instrucție.

Potrivit sursei lui Meduza, bărbatul a reușit să ia legătura pe scurt cu familia sa la sfârșitul lunii aprilie și a cerut să fie luat. Potrivit rudelor bărbatului, până în seara zilei de 1 mai, acest grup de peruani se afla pe teritoriul ocupat al Ucrainei, în regiunea Luhansk.

