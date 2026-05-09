Operațiune fără precedent: cinci țări trimit avioane pentru a prelua pasagerii de pe nava de croazieră afectată de hantavirus

Germania, Franţa, Belgia, Irlanda şi Ţările de Jos au confirmat că vor trimite avioane pentru a-şi evacua cetăţenii aflaţi la bordul navei de croazieră afectată de un focar de hantavirus, care în prezent se îndreaptă spre teritoriul spaniol.

Uniunea Europeană trimite încă două avioane pentru restul cetăţenilor europeni, a adăugat Fernando Grande-Marlaska, ministrul spaniol de interne.

Statele Unite şi Marea Britanie au confirmat, de asemenea, că se pregătesc avioane şi planuri de urgenţă pentru cetăţenii din afara UE ale căror ţări nu au putut trimite transport aerian, a precizat el, scrie News.

Pasagerilor li se va permite să ia cu ei obiectele personale esenţiale, dar restul bagajelor, precum şi trupul pasagerului decedat aflat la bord, vor rămâne pe navă şi vor fi transportate în Ţările de Jos, unde vor fi dezinfectate, a spus Garcia.

Cetăţenii spanioli vor debarca primii, ordinea de evacuare a celorlalte grupuri de cetăţeni urmând să fie stabilită de autorităţile sanitare.

Cetăţenii nu vor putea debarca până când avionul lor de evacuare nu va fi gata de plecare, a adăugat Grande-Marlaska.

Nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus ar trebui să sosească duminică în Insulele Canare „între orele 04:00 şi 06:00”, ora locală (06:00 şi 08:00, ora României), a anunţat sâmbătă ministrul spaniol al sănătăţii, Mónica García Gómez.

„Nici bagajele, nici trupul persoanei decedate (la bord) nu vor fi debarcate în Insulele Canare, acestea vor rămâne la bord împreună cu o parte din echipajul” navei, „care îşi va continua apoi drumul spre Ţările de Jos”, a confirmat ea într-o conferinţă de presă, menţionând „o operaţiune fără precedent”.

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a anunţat pe X că a ajuns în Spania, fiind în drum spre Insulele Canare, unde urmează să supravegheze evacuarea navei de croazieră afectate de hantavirus. „Am ajuns în Spania, unde mă voi alătura unor înalţi responsabili guvernamentali pentru o misiune în Tenerife, cu scopul de a supraveghea debarcarea în condiţii de siguranţă a pasagerilor, a membrilor echipajului şi a experţilor în sănătate de pe nava de croazieră MV Hondius”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus pe X, adăugând că „în acest moment, nu mai există alte persoane la bord care să prezinte simptome de hantavirus”.