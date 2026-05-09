search
Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Amenda colosală cu care s-a ales un motociclist urmărit de polițiști după ce a ignorat semnalul de oprire

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un motociclist a fost aspru pedepsit deoarece nu a oprit la semnalele polițiștilor și a încălcat mai multe reguli de circulație în timp ce era urmărit. Dacă ar fi oprit prima dată el nu ar fi răspuns decât pentru o contravenție.

Motociclstul avea viteză FOTO: Poliția Română
Motociclstul avea viteză FOTO: Poliția Română

Incidentul s-a produs pe un bulevard din Baia Mare. Polițiștii au înregistrat motocicleta cu aparatul radar. Motociclistul a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor.

„La data de 8 mai a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe bulevardul Regele Mihai I, au surprins conducătorul unei motociclete în timp ce rula cu viteza de 82 km/h pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h. Conducătorul motocicletei nu s-a conformat semnalului de oprire efectuat de polițiști, continuându-și deplasarea”, a transmis IPJ Maramureș.

În timpul urmăririi, acesta a mai comis mai multe abateri: a trecut pe roșu la un semafor funcțional, a efectuat depășiri neregulamentare pe treceri pentru pietoni și a încălcat marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de mers.

După ce au reușit să-l oprească, polițiștii au aflat că motociclistul este un bărbat de 31 de ani. Motocicleta nu are asigurare, a fost constatarea agenților.

„Verificările efectuate de polițiști au relevat că pentru vehiculul în cauză nu a fost încheiată asigurare de răspundere civilă auto. Dacă ar fi oprit la semnalul regulamentar după constatarea contravenției privind nerespectarea regimului legal de viteză, motociclistul ar fi fost sancționat cu 1.200 de lei și 4 puncte penalizare.

În încercarea de a se sustrage controlului polițiștilor și de a nu răspunde pentru contravenția săvârșită, cel în cauză a săvârșit alte 5 contravenții. Prin urmare, polițiștii au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de 6.265 de lei, reținerea permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 6 luni (180 de zile), reținerea certificatului de înmatriculare și retragerea setului de plăcuțe cu numerele de înmatriculare”, a precizat IPJ Maramureș.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”
stirileprotv.ro
image
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
gandul.ro
image
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
mediafax.ro
image
Cu ce echipă de fotbal ține Paula Badosa. A trădat și și-a uimit până și familia
fanatik.ro
image
„Sigur și Gustos”, dar te ține buzunarul? Am fost la târgul de la Casa Presei unde pastrama costă 220 de lei/kg
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii. Cununia religioasă, pe ponton
digisport.ro
image
Medana Oprea, șocată la aflarea veștii tragice că Ioan Isaiu s-a stins din viață: „Ne știam de-o viață! Nu-mi pot reveni!”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Un român a dat lovitura în Islanda, după ce a spart sistemul unei bănci și a furat 400.000 de euro
observatornews.ro
image
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
prosport.ro
image
Constructorii auto primesc miliarde înapoi din tarife ilegale: șoferii care au plătit prețuri mai mari rămân cu paguba
playtech.ro
image
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport și nu a făcut deplasarea cu echipa la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
digisport.ro
image
Rolurile care l-au făcut celebru pe Ioan Isaiu. A fost extrem de iubit și apreciat de public
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Se schimbă totul în acest weekend. Zodiile cele mai protejate
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează Battleships, a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””
click.ro
image
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
click.ro
image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cher i-a tăiat banii propriului fiu, în vârstă de 49 de ani. De ce nu mai primește Elijah Blue Allman cei 10.000 de dolari pe lună: „Cheltuiește imediat orice”
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani