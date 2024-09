Jocul periculos la două capete al dictatorului din Belarus. Cartea pe care mizează Lukașenko în complicata sa relație cu Rusia

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, joacă la două capete, cred analiștii ucraineni. În plus, deși dependent de Federația Rusă și supus lui Vladimir Putin, el încearcă să se apropie și de Ucraina, dar și de Occident, pentru a se menține pe linia de plutire.

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, încearcă să evite statutul de stat co-agresor și joacă la două capete. Cel puțin asta sugerează politologii ucraineni. Președintele Belarusului încearcă să se apropie și de Occident, dar rămâne supus și lui Putin. Ba chiar, pentru a minimiza influența lui Putin, Lukașenko se apropie subtil de China.

”Suntem gata să cooperăm cu Ucraina"

Recent, prin intermediul serviciului său de presă, Aleksandr Lukașenko a declarat că este dispus să coopereze cu Ucraina. În aceleași condiții ca și cu separatiștii de la Donețk. "Suntem gata să cooperăm cu Ucraina pe același principii ca și cu Republica Donețk”, a declarat Lukașenko. Liderul Belarusului s-a arătat înțelegător și în privința dronelor ucrainene care ajung pe teritoriul țării sale și spune că are deja un acord în acest sens cu Ucraina.

„Trebuie să declar deschis că am convenit prin canale cu ucrainenii că nu vom evidenția în mass-media căderea dronelor, atât rusești, cât și ucrainene, pe teritoriul nostru. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că ambele părți pilotează prost aceste drone. În primul rând, este o tehnologie nouă. Și în al doilea rând, există sisteme de război electronic care aruncă dronele în afara cursului. Am găsit una dintre acestea lângă Bobruisk, în centrul Belarusului. Și era o dronă ucraineană, nu una rusească. Deși se întâmplă și pe partea cealaltă. Dar am ajuns la un acord”, precizează Lukașenko. Liderul din Belarus a ținut să precizeze că ”suntem oameni pașnici”, însǎ, în același timp, Lukașenko i-a avertizat pe ucraineni că un atac asupra țării sale ar înseamnǎ Al Treilea Război Mondial.

Aleksandr Lukașenko vrea să fie util Ucrainei, dar și să rămână în barca lui Putin

Analiștii și politologii ucraineni cred că, prin această atitudine, Lukașenko continuă un joc „la două capete" pentru a se menține pe linia de plutire și pentru a evita consecințe grave, de co-agresor, în cazul în care războiul ar merge prost pentru Rusia. Tocmai de aceea, liderul Belarusului încearcă să se pună bine cu toată lumea. Inclusiv evitând să trimită trupe bieloruse pe teritoriul Ucrainei în sprijinul rușilor.

”Indiferent de ceea ce spune Lukașenko astăzi, faptul rămâne că el este un co-agresor, deoarece de pe teritoriul său au intrat trupele ruse în Ucraina și de pe teritoriul său au fost lansate lovituri, inclusiv asupra Kievului. În același timp, Lukașenko a făcut tot posibilul pentru a împiedica participarea directă a trupelor belaruse la războiul ruso-ucrainean. El a făcut acest lucru nu pentru că este o persoană foarte principială, ci pentru că este foarte conștient de modul în care o astfel de aventură s-ar încheia pentru el personal”, precizează Oleksandr Leonov, directorul executiv al Centrului pentru Studii Politice Aplicate, într-o converstație cu publicația ucraineană Focus.

Mai mult decât atât, analiștii ucraineni cred că regimul lui Lukașenko nu are susținerea fermă a întregii populații, iar majoritatea bielorușilor sunt împotriva războiului cu Ucraina. „Având în vedere că statutul actual al lui Lukașenko este acela al unui președinte autoproclamat care a preluat puterea în 2020, oricât de mult ar dori, nu se poate baza pe loialitatea societății și, bănuiesc, nici pe loialitatea armatei belaruse”, adaugă analistul. Același politolog precizează că Lukașenko preferă să fie util atât Ucrainei cât și Occidentului continunând să fie supus și regimului de la Kremlin.

Apropierea de China, cartea pe care mizează Lukașenko

Pentru a diminua influența lui Putin și totodată pentru a-și asigura un aliat puternic la nivel mondial în cazul în care lucrurile vor lua o întorsătură proastă pentru el, Lukașenko face eforturi susținute pentru a se apropia de China, aliatul cheie al Rusiei. Prin alianța cu China, liderul Belarusului speră la anumite garanții de securitate. "Pentru Lukașenko, acordurile cu China sunt o garanție a securității. Dar, dându-și seama că trenul său este în flăcări, el trimite semnale în direcții diferite, inclusiv exprimând anumite lucruri pozitive despre Ucraina, în ciuda faptului că de foarte multe ori face cu supunere exact ceea ce îi spune Putin în sfera publică. Dar, oricum ar fi, Lukașenko nu îndeplinește pe deplin sarcinile mediatice ale Kremlinului. Sunt posibile relații între Kiev și Minsk? Eu cred că da, și există o mulțime de „părți interesate” în acest sens", precizează pentru Focus și politologul Oleksiy Buriachenko.