Vicepreședintele SUA, JD Vance, acuză Israelul că duce o campanie împotriva sa și lansează o dezvăluire șocantă legată de Mossad și Epstein

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a afirmat, într-un interviu de aproape trei ore acordat podcasterului Joe Rogan, că este ținta unei campanii de propagandă finanțate de cercuri din Israel din cauza poziției sale favorabile unei soluții diplomatice în conflictul cu Iranul. Totodată, el a susținut că Jeffrey Epstein ar fi avut legături cu „cele mai înalte niveluri” ale serviciilor de informații americane și israeliene, fără a prezenta dovezi care să susțină aceste afirmații.

Vance a invocat un articol publicat de revista Time, despre care a spus că demonstrează existența unei campanii prin care influenceri americani ar fi fost plătiți pentru a critica acordul privind Iranul. Potrivit vicepreședintelui, fondurile ar fi fost direcționate prin intermediul unui fost colaborator al campaniei lui Donald Trump și ar proveni din surse asociate guvernului israelian.

„Răspunsul meu pentru cei care acceptă acești bani este: duceți-vă naibii”, a declarat Vance, adăugând că a fost etichetat în mod nedrept drept antisemit și că, în opinia sa, Israelul pierde sprijinul opiniei publice americane.

El a mai susținut că anumite persoane din cadrul guvernului israelian încearcă să influențeze opinia publică din Statele Unite pentru a prelungi conflictul pe termen nedefinit.

Jeffrey Epstein și legăturile cu Mossadul

În timpul discuției, Vance a abordat și cazul Jeffrey Epstein, afirmând că finanțistul condamnat avea „în mod clar” conexiuni cu structurile de informații americane și israeliene. Întrebat de Joe Rogan despre teoria potrivit căreia Epstein ar fi lucrat pentru Mossad, serviciul de informații externe al Israelului, Vance nu a confirmat această ipoteză, dar nici nu a respins-o. El a declarat că ar fi putut fi vorba despre Mossad, CIA sau „o altă structură a statului profund”, din Statele Unite, Israel sau din alte țări.

Vicepreședintele a recunoscut însă că nu deține dovezi care să confirme aceste afirmații. El a spus că, dacă au existat vreodată documente concludente privind eventualele legături dintre Epstein și serviciile de informații, acestea ar fi putut fi distruse după arestarea inițială a finanțistului, în 2006.

„Cred că există o poveste importantă în spatele acestui caz și voi continua să cred asta până la sfârșitul vieții. Dar nu pot demonstra acest lucru”, a afirmat Vance, precizând că nu ascunde niciun document care să clarifice ce s-a întâmplat în realitate.

În același timp, vicepreședintele a admis că administrația americană „a gestionat foarte prost” publicarea documentelor referitoare la cazul Epstein. El a criticat-o pe procurorul general Pam Bondi, susținând că aceasta a exagerat atunci când a afirmat că lista clienților lui Epstein se afla pe biroul său.

Potrivit lui Vance, autoritățile ar fi trebuit să publice documentele disponibile încă de la începutul mandatului, după o verificare și redactare atentă a informațiilor care ar fi putut identifica victimele.

Vicepreședintele a avansat și ipoteza potrivit căreia Epstein și-ar fi construit influența asupra unor miliardari prin elaborarea unor scheme fiscale controversate pentru clienți precum Les Wexner, fondatorul imperiului Victoria's Secret și primul mare client al finanțistului. Wexner a negat în repetate rânduri că ar fi avut cunoștință de activitățile infracționale ale lui Epstein sau că ar fi fost implicat în acestea.

În final, Vance a declarat că i se pare „interesant” faptul că presupusele conexiuni ale lui Epstein ar fi fost mai apropiate de cercurile politice de centru-stânga din Israel decât de cele conservatoare, adăugând însă că nu știe ce semnificație ar avea acest lucru. El a remarcat că, în Statele Unite, Epstein întreținuse relații cu persoane din întregul spectru politic, atât din Partidul Republican, cât și din Partidul Democrat.