Vești proaste pentru turiști. Motivul paradoxal pentru care Japonia anulează Festivalul florilor de cireș

Festivalul florilor de cireș din Fujiyoshida, eveniment tradiţional organizat anual în apropierea Muntelui Fuji, nu va mai avea loc în 2026, în urma unei decizii neaşteptate a autorităţilor locale.

Decizia de a anula tradiţionalul Festival al florilor de cireş din Japonia este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în mod obișnuit, astfel de evenimente sunt create tocmai pentru a crește vizibilitatea unei zone, pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști și pentru a-i consolida poziţia pe harta destinațiilor populare. În acest caz însă, succesul evenimentului a ajuns să producă efectul invers celui dorit, determinând autoritățile să regândească oportunitatea organizării lui.

Autoritățile japoneze din orașul Fujiyoshida au decis să anuleze ediția din acest an a Festivalului florilor de cireș, un eveniment devenit extrem de popular în ultimul deceniu, din cauza creșterii accelerate a numărului de turiști și al dificultăților tot mai mari de gestionare a fluxului de vizitatori, dar și din cauza comportamentului considerat inadecvat al unor oaspeți, potrivit BBC.

În Japonia, sezonul sakura - perioada în care cireșii înfloresc - este un simbol cultural major și marchează în mod tradițional începutul primăverii. În fiecare an, milioane de oameni participă la hanami, ritualul admirării florilor de cireș, iar zonele cu panorame spectaculoase devin puncte de atracție națională și internațională.

Orașul Fujiyoshida, situat în apropierea emblematicului Munte Fuji, s-a numărat în ultimii ani printre cele mai căutate destinații pentru fotografii și turiști. Parcul Arakurayama Sengen, locul principal de desfășurare a festivalului, este recunoscut pentru priveliștea sa celebră: pagoda Chureito, cireșii înfloriți și silueta Muntelui Fuji în fundal, o combinație devenită virală pe rețelele sociale.

Popularitatea uriașă a zonei a adus, însă, și efecte negative, iar administrația locală spune că numărul vizitatorilor a crescut peste capacitatea orașului de a-i primi în condiții normale.

În perioada de vârf a înfloririi, până la 10.000 de turiști ajung zilnic în zonă, ceea ce generează blocaje în trafic, cantități mari de deșeuri și tensiuni cu locuitorii.

Printre problemele semnalate de comunitate se numără și pătrunderea neautorizată a unor turiști în curțile și grădinile private, inclusiv pentru folosirea toaletelor, fapt care a dus la numeroase plângeri din partea localnicilor, care au reclamă deteriorarea calității vieții și pierderea liniștii cotidiene.

În aceste condiţii, primarul orașului Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, a explicat că situația a devenit critică și că autoritățile au fost nevoite să ia o măsură drastică. El a avertizat că peisajul pitoresc care a făcut celebru orașul ajunge, paradoxal, să afecteze viața de zi cu zi a comunității.

„Avem un puternic sentiment de criză”, a declarat edilul la anunțarea deciziei. „Pentru a proteja demnitatea și mediul de viață al cetățenilor noștri, am decis să punem capăt festivalului care are o vechime de aproximativ zece ani”, a precizat acesta.

Festivalul florilor de cireș din Fujiyoshida era organizat în forma sa actuală din 2016, odată cu deschiderea extinsă a Parcului Arakurayama Sengen pentru turiști în sezonul sakura. De atunci, zona a devenit un adevărat magnet pentru fotografi, creatori de conținut și influenceri, ceea ce a amplificat constant fluxul de vizitatori.

Chiar dacă festivalul nu se va mai organiza oficial, autoritățile locale estimează că orașul va continua să atragă un număr mare de turiști în lunile aprilie și mai, când cireșii sunt în floare, şi a anunţat că pregătește măsuri suplimentare pentru gestionarea aglomerației și reducerea impactului asupra comunității.