Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Video Duet pe ritmuri K-pop între liderii Japoniei și Coreei de Sud. Momentul care a cucerit internetul

Un moment neașteptat, aproape suprarealist, a pus pe jar rețelele sociale și a adus din nou în prim-plan relația complicată, dar esențială, dintre Japonia și Coreea de Sud. La finalul summitului bilateral, liderii celor două țări au ales să vorbească nu prin declarații rigide, ci prin muzică.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung și premierul japonez Sanae Takaichi au cântat la tobe/FOTO:X
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung și premierul japonez Sanae Takaichi au cântat la tobe/FOTO:X

Îmbrăcați în jachete albastre asortate, președintele sud-coreean Lee Jae Myung și premierul japonez Sanae Takaichi au urcat marți pe o mică scenă și au cântat la tobe pe ritmuri K-pop, printre care „Dynamite” de la BTS și „Golden”, piesă din filmul de succes KPop Demon Hunters. Momentul a încheiat vizita oficială a lui Lee în Japonia și a fost, totodată, o trimitere subtilă la trecutul artistic al lui Takaichi, care a cântat în tinerețe într-o trupă de heavy metal, relatează BBC.

Duetul face parte din strategia mai amplă a liderului sud-coreean de a repara și consolida relațiile cu puterile regionale, în special cu Japonia – un vecin cu care Seulul împarte o istorie dureroasă, dar și o alianță strategică de securitate. „Puțin stângaci”, după cum l-a descris chiar Lee, momentul a devenit rapid viral.

În timpul vizitei la Nara, orașul natal al premierului japonez, Lee i-a oferit acesteia un set de tobe, iar cei doi lideri au făcut schimb de bețe de tobă semnate, într-un gest simbolic. „Când ne-am întâlnit la APEC anul trecut, mi-a spus că visul lui este să cânte la tobe, așa că i-am pregătit o surpriză”, a scris ulterior Takaichi pe platforma X.

Reacțiile online nu au întârziat să apară. „Muzica are puterea de a conecta inimile mai profund decât cuvintele”, a comentat un utilizator sud-coreean. „Schimburi ca acesta, aparent mărunte, pot ajuta cu adevărat la îmbunătățirea relațiilor dintre Coreea și Japonia.”

Între cele două state persistă însă numeroase tensiuni, de la resentimentele legate de perioada colonială japoneză până la dispute teritoriale. În același timp, ambele sunt aliate ale Statelor Unite și colaborează tot mai strâns în fața asertivității crescânde a Chinei în regiune.

Marți, Sanae Takaichi a subliniat că parteneriatul dintre Japonia, Coreea de Sud și SUA devine tot mai important într-un context regional marcat de instabilitate. Cei doi lideri au convenit și asupra intensificării cooperării economice, într-un moment sensibil, în care Beijingul a înăsprit exporturile de pământuri rare și bunuri cu dublă utilizare către Japonia.

„Faptul că au cântat cu adevărat împreună, nu doar au pozat, arată că se distrează sincer – iar asta contează cel mai mult”, a scris un utilizator japonez. „Ambele țări trec prin perioade dificile, dar dacă ne întâlnim la jumătatea drumului, lucrurile pot merge într-o direcție bună.”

Abilitățile diplomatice ale lui Lee Jae Myung i-au crescut popularitatea pe plan intern. Cu doar câteva zile înainte de momentul viral din Japonia, el s-a întâlnit la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, alături de care și-a făcut selfie-uri cu un telefon chinezesc. Anul trecut, l-a flatat pe fostul președinte american Donald Trump oferindu-i o coroană aurie de mari dimensiuni.

Singurul lider pe care nu a reușit să-l cucerească rămâne Kim Jong Un. Phenianul a respins deschiderile lui Lee și a cerut recent scuze Seulului, după ce a acuzat Coreea de Sud că i-ar fi survolat teritoriul cu drone de supraveghere.

Ascensiunea lui Lee la președinție a stârnit inițial îngrijorări atât la Tokyo, cât și la Washington. Puțin cunoscut în afara granițelor țării, era perceput drept un politician radical, cu simpatii pentru politici economice de stânga. SUA se temeau de o apropiere excesivă de China, principalul partener comercial al Coreei de Sud, iar Japonia de o repetare a crizei din 2019, când Seulul amenințase să renunțe la un acord de partajare a informațiilor.

De atunci, Lee a mers pe o linie diplomatică atent echilibrată între marile puteri ale regiunii. Într-un mesaj publicat pe X, liderul sud-coreean a lăudat talentul muzical al lui Takaichi și a comparat eforturile lor diplomatice cu duetul de tobe.

„Chiar dacă ritmul nostru nu a fost perfect sincronizat, dorința de a găsi aceeași măsură a fost comună”, a scris el. „În același spirit, vom continua să construim împreună o relație Coreea–Japonia orientată spre viitor, cu o singură inimă.”

