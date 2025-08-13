Unul dintre cele mai absurde moduri de a muri: un bărbat şi-a pierdut viaţa după ce partenera sa obeză a căzut peste el şi l-a sufocat

Un portughez de 59 de ani a murit într-un mod greu de imaginat: s-a sufocat după ce partenera sa, care suferea de obezitate a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica, sufocându-l.

Locuitorii cartierului rezidențial Campanha, situat la periferia orașului Porto, au fost martorii unei tragedii ieșite din comun, petrecute în zorii zilei de luni, 11 august, când un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit sufocat după ce partenera sa, în vârstă de 60 de ani, a căzut peste el în mod accidental.

Femeia, care cântărea peste 100 de kilograme, suferind de obezitate, se ridicase din pat cu intenția de a ajunge la partenerul său, care dormea întins pe podea. Însă, în timp ce cobora, s-a împiedicat și a căzut peste acesta, care avea o consituţie mai firavă, rămânând blocată între pat și perete. Din cauza greutăţii sale şi a spaţiului extrem de îngust, ea nu a mai putut să se ridice şi a început să strige după ajutor, informează DailyMail.

Alertaţi de ţipetele femeii, vecinii au venit să dea o mână de ajutor şi, potrivit aceleiaşi surse, a fost nevoie de cinci bărbaţi pentru ca femeia să poată fi ridicată.

Din păcate, când pompierii și paramedicii au ajuns la fața locului, bărbatul era deja inconștient şi, deşi au continuat să-i aplice manevre de resuscitare minute bune, acesta intrase în stop cardiac și nu a mai putut fi salvat.

Poliția PSP, care a investigat cazul, a stabilit că nu există nicio suspiciune de faptă penală.

„Moartea bărbatului a fost clasificată drept asfixie accidentală. Evident, este o moarte neobișnuită, dar nu a existat nicio intenție criminală”, a declarat o sursă apropiată anchetei pentru presa locală.

Femeia care şi-a omorât accidental partenerul a primit sprijin psihologic pentru a face față șocului și doliului. Potrivit presei portugheze, cei doi trăiau împreună de mai mulți ani, deși nu erau căsătoriți oficial.