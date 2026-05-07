Un soldat israelian, anchetat după ce s-a fotografiat cu o țigară în gura statuii Fecioarei Maria. Reacția IDF

Un soldat israelian este investigat de armata israeliană după ce ar fi făcut un gest considerat ofensator față de o statuie a Fecioarei Maria din sudul Libanului, incident care a stârnit reacții puternice în comunitatea locală și din partea reprezentanților religioși.

Potrivit armatei israeliene, cazul este tratat cu maximă seriozitate. Purtătorul de cuvânt al IDF, Nadav Shoshani, a declarat că fotografia a fost realizată în urmă cu câteva săptămâni și că „vor fi luate măsuri disciplinare în funcție de concluziile anchetei”.

„IDF respectă libertatea religiei și a cultului, precum și locurile sfinte și simbolurile religioase ale tuturor religiilor și comunităților”, a transmis acesta, potrivit BBC.

Incidentul a avut loc în satul creștin Debel, unde soldatul apare într-o fotografie în timp ce fumează și apropie o țigară de statuia Fecioarei Maria. Acesta nu este primul caz de acest tip din zonă. Luna trecută, un alt soldat israelian a fost sancționat pentru vandalizarea unei statui a lui Iisus. Fotografia, distribuită online și intens discutată, surprinde un militar lovind cu un topor o statuie religioasă creștină. IDF a declarat că a analizat imaginea și a stabilit că aceasta este reală, incidentul având loc în timp ce soldatul era dislocat în sudul Libanului.

Reacțiile din Liban au fost critice. Părintele Fadi Felfeli, reprezentant al comunității locale, a declarat pentru BBC: „Sincer, acest lucru ne-a provocat foarte mult, mai ales după scuzele privind crucea.”

El a adăugat că astfel de acțiuni „reflectă extremism și intoleranță care nu ar trebui să existe, mai ales într-un sat care prețuiește pacea și neutralitatea”.

De asemenea, reprezentantul Bisericii Romano-Catolice din Țara Sfântă a condamnat incidentul, numindu-l „un comportament lipsit de respect și revoltător”. Acesta a cerut autorităților israeliene să ia măsuri ferme pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte.

Între timp, Hezbollah a continuat să atace trupele israeliene din sudul Libanului, dar și nordul Israelului, cu rachete, drone și mortiere.

Miercuri noaptea, un atac aerian israelian a lovit suburbiile sudice ale capitalei libaneze Beirut, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Armata israeliană (IDF) a declarat că atacul din Dahieh l-a ucis pe comandantul Forței de elită Radwan a Hezbollah, Ahmed Ali Balout. Hezbollah nu a confirmat imediat informația.

Cel puțin 2.715 persoane au fost ucise în Liban de la începutul războiului, pe 2 martie, potrivit Ministerului Sănătății libanez.

Autoritățile israeliene au transmis că 17 soldați și un civil au fost uciși în sudul Libanului, precum și doi civili în nordul Israelului.