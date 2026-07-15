Un om de afaceri rus vrea să cuprindă într-un parfum „Spiritul de la Anchorage" între Putin şi Trump

Un om de afaceri rus a solicitat autorizaţia de a înregistra marca comercială "Spiritul de la Anchorage", o aluzie la summitul între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi al SUA, Donald Trump, care a avut loc în august 2025 în Alaska.

Cererea respectivă a fost depusă în 10 iulie la Rospatent, agenţia rusă pentru proprietate intelectuală, precizează agenţia de presă oficială rusă TASS.

Dacă marca "Spiritul de la Anchorage" va fi înregistrată, aceasta se va materializa în parfumuri, apă de colonie şi alte arome, scrie Agerpres.

Putin şi Trump s-au întâlnit în Alaska în 15 august 2025, cu ocazia primei lor întâlniri la nivel înalt de la revenirea liderului republican la Casa Albă şi de la izbucnirea războiului în Ucraina.

Ulterior, partea rusă a elogiat întrevederea şi înţelegerile la care s-ar fi ajuns la Anchorage, întrucât această întâlnire a pus capăt izolării diplomatice a preşedintelui rus.

Potrivit Kremlinului, "spiritul de la Anchorage" ar fi trebuit să contribuie la normalizarea relaţiilor ruso-americane şi la căutarea unei soluţii la războiul în Ucraina.

Cu toate acestea, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat recent că "spiritul de la Anchorage" se destramă, referindu-se la dezacorduri în rezolvarea conflictului şi la îngheţarea, începând din februarie, a negocierilor de pace.