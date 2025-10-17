Video Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit în sudul Filipinelor

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit vineri sudul Filipinelor, a anunţat Serviciului Geologic al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS), la o săptămână după alte două seisme puternice în arhipelagul din Asia de Sud-Est.

Nu au fost raportate deocamdată pagube materiale sau victime, potrivit echipelor de salvare, transmite Agerpres.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 69 de kilometri, la 100 de metri de municipalitatea Dapa, în provincia Surigao del Norte (sud).

"Am simţit un zguduitură puternică, dar a fost foarte scurtă", a declarat pentru AFP salvatorul Ralph Cadalena.

Acest seism are loc la o săptămână după două cutremure puternice, cu magnitudinea de 7,4 şi 6,7, în partea de est a insulei Mindanao. Cel puţin opt persoane au murit.

Un cutremur important cu magnitudinea de 6,9 a lovit insula filipineză Cebu la sfârşitul lui septembrie, omorând 75 de persoane şi distrugând aproximativ 72.000 de locuinţe.

Seismele se produc frecvent în Filipine, arhipelag situat pe "Cercul de Foc" al Pacificului, o zonă cu activitate seismică şi vulcanică intensă, care se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului, trecând prin Asia de Sud-Est.