Jocul de poker dintre Washington și Beijing. China folosește vizita numărului doi al Pentagonului ca pârghie pentru a bloca armele destinate Taiwanului

Relațiile deja tensionate dintre cele două mari superputeri ale lumii, Statele Unite și China, intră într-o nouă fază de destabilizare diplomatică. Beijingul ar fi blocat subtil aprobarea vizitei oficiale a adjunctului șefului Pentagonului, Elbridge Colby, transformând acest eveniment într-un instrument de șantaj politic. Scopul? Exercitarea unei presiuni maxime asupra președintelui Donald Trump pentru a îngheța un pachet masiv de asistență militară de 14 miliarde de dolari destinat Taiwanului, relatează Financial Times.

Surse diplomatice afirmă că oficialul american plănuia această deplasare pentru perioada verii, însă Beijingul a transmis clar că nicio vizită nu va fi validată până când Casa Albă nu va lua o decizie finală privind livrările de armament către Taipei.

Strategia „America First” vs. orgoliul Beijingului

Această mișcare de șah geopolitic vine după ce administrația Trump a creionat un nou acord de înarmare a insulei, la doar câteva luni după ce, în decembrie anul trecut, aprobase o vânzare record de tehnică militară în valoare de 11,1 miliarde de dolari. Reacția furioasă a Chinei nu s-a lăsat așteptată, ducând la anularea rundelor preliminare de discuții cu emisarii americani.

Într-un interviu acordat recent pentru Fox News, chiar după summitul cu liderul chinez Xi Jinping, Donald Trump a sugerat o „suspendare” temporară a livrărilor către Taiwan, numind această mișcare „un atu excelent în negocierile” cu Beijingul. Ambiguitatea lui Trump – care a refuzat ulterior să specifice dacă va semna sau nu pachetul de 14 miliarde – a declanșat stări de alertă maximă la Taipei.

Trump pregătește un dialog fără precedent cu William Lai

Pentru a complica și mai mult ecuația, liderul de la Casa Albă a sugerat că urmează să aibă o discuție directă cu președintele Taiwanului, William Lai. Un astfel de demers reprezintă o încălcare flagrantă a precedentului diplomatic stabilit în 1979, când Washingtonul a mutat recunoașterea oficială de la Taipei la Beijing. Trump nu este însă la prima abatere de acest gen: la finele anului 2016, în calitate de președinte ales, el a provocat furia Beijingului după o convorbire telefonică similară cu fosta președintă Tsai Ing-wen.

Zach Cooper, expert în securitate asiatică la American Enterprise Institute, explică dedesubturile acestei crize: „Bănuiesc că Beijingul va folosi orice viitoare deplasare a lui Colby sau a secretarului Apărării, Pete Hegseth, ca pârghie pentru a constrânge administrația Trump să amâne sau să reducă ajutorul militar pentru Taiwan.”

Repetiții generale pentru invazie și diplomație de criză

Miza este uriașă. Pentagonul încearcă cu disperare să mențină canalele de comunicare militară deschise, mai ales în contextul în care Armata Populară de Eliberare a Chinei desfășoară manevre militare tot mai agresive în jurul Taiwanului. Amiralul Samuel Paparo, șeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA, a avertizat dur că aceste exerciții nu sunt altceva decât „repetiții generale” pentru o viitoare acțiune militară de amploare.

Bonnie Glaser, expertă în cadrul German Marshall Fund, consideră că vizita lui Colby ar fi trebuit să fie platforma prin care SUA să își exprime direct îngrijorările față de tacticile de coerciție ale Chinei, modernizarea arsenalului său nuclear, dar și față de activitățile cibernetice și spațiale ostile.

Protejarea imaginii lui Xi Jinping

Totuși, dincolo de retorica militară, analiștii cred că tactica Chinei are un scop mult mai pragmatic și pe termen scurt. Dennis Wilder, fost expert CIA pe spațiul chinez, este de părere că Beijingul este conștient de faptul că Trump nu va opri definitiv vânzările de arme.

„Scopul lor final este să amâne anunțul acestui mare pachet de armament până după vizita oficială a lui Xi Jinping la Washington, programată pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu este atât o testare a determinării lui Trump, cât o încercare disperată de a-l feri pe Xi de o situație profund stânjenitoare pe plan intern și internațional.”

În timp ce Ambasada Chinei la Washington mimează ignoranța, declarând că „nu are cunoștință” de blocarea vizitei lui Colby, presa internațională avertizează asupra capcanelor în care cade Casa Albă. Publicații precum The Guardian și Associated Press notează critic că declarațiile controversate ale lui Trump reprezintă „un cadou” pentru Beijing, președintele american părând să adopte, parțial, narativul lui Xi Jinping cu privire la suveranitatea insulei din strâmtoare.