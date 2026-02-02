search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
Un băiat de 13 ani a înotat ore întregi pentru a-și salva mama și frații din largul oceanului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un adolescent de 13 ani din Australia a fost lăudat pentru curajul său extraordinar după ce a înotat câteva ore în ocean, pentru a-și salva mama și doi frați care au fost purtați în larg de valuri.

Curenți în larg, pe coasta Australiei FOTO: pexels
Curenți în larg, pe coasta Australiei FOTO: pexels

Incidentul s-a petrecut în Geographe Bay, în sudul Australiei de Vest. Familia se afla vineri la o plimbare cu paddleboard-ul și caiacul, când vântul puternic le-a scos ambarcațiunile în larg, au precizat polițiștii.

Băiatul a încercat să vâslească înapoi pentru a da alarma, însă caiacul său a început să se umple cu apă, astfel că a înotat restul distanței de 4 kilometri. Primele două ore a înotat cu vestă de salvare, iar apoi, simțind că nu va reuși, a renunțat la ea și a continuat două ore suplimentare fără ajutor, potrivit BBC.  

„Curajul, puterea și vitejia arătate de această familie au fost extraordinare, mai ales de tânărul care a înotat 4 km pentru a da alarma”, a transmis Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group.

Comandantul organizației, Paul Bresland, a descris eforturile adolescentului ca fiind „supraomenești”.

Băiatul a reușit să dea alarma până la ora 18:00, ora locală (10:00 GMT), declanșând o căutare amplă pentru mama sa, în vârstă de 47 de ani, fratele de 12 ani și sora de opt ani, care fuseseră purtați la aproximativ 14 km de coastă.

Cei trei au fost găsiți în jurul orei 20:30 de un elicopter de salvare, agățați de un paddleboard. O ambarcațiune de salvare voluntară i-a preluat și i-a adus în siguranță la mal.

Inspectorul James Bradley a subliniat că incidentul este un exemplu despre cât de rapid se pot schimba condițiile oceanice. 

„Din fericire, toate cele trei persoane purtau veste de salvare, lucru care a contribuit decisiv la supraviețuirea lor”, a spus el presei locale.

Familia a fost evaluată de paramedici și ulterior externată. Aceștia au vizitat echipajul de salvare marină pentru a le mulțumi pentru intervenție.

„Acțiunile băiatului de 13 ani nu pot fi lăudate îndeajuns – determinarea și curajul său au salvat viețile mamei și fraților săi”, a transmis poliția.

