Trupul unui turist care a murit în Bali a fost trimis familiei fără inimă. Explicația autorităților

Familia lui Byron James Haddow, cetățean australian, a dezvăluit nereguli în repatrierea corpului victimei, care a fost returnat fără inimă.

Spitalul Prof Ngoerah, care a efectuat prima examinare medico-legală a lui Haddow la cererea poliției balineze, a negat orice abatere. „Subliniez, în numele Spitalului Prof Ngoerah, că zvonurile care circulă cu privire la furtul de organe sunt false”, a declarat reporterilor Made Darmajaya, directorul de asistență medicală și asistență al spitalului., scrie The Independent.

Potrivit lui Darmajaya, organul lipsă nu a fost reținut din motive sinistre, ci pentru că era supus unui proces medico-legal separat.

"Nu există niciun interes al spitalului de a reține inima. De fapt, interesul nostru a fost în contextul examinării în conformitate cu legea", a spus el, explicând că inima a necesitat o pregătire suplimentară pentru testarea patologică și, prin urmare, a fost returnată mai târziu decât restul corpului.

Patologul legist care a efectuat autopsia inițială a respins, de asemenea, acuzațiile de comportament necorespunzător.

„În scopuri medico-legale, inima sa a fost testată și a fost păstrată atunci când familia a repatriat corpul acasă”, a declarat luni Dr. Nola Margaret Gunawan pentru ziarul The Sydney Morning Herald.

"Am dat rezultatul autopsiei și explicația familiei. Ei au acceptat explicația mea".

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului a declarat marți că familia Haddow beneficiază de asistență consulară, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând obligațiile de confidențialitate.

Anterior, mama lui Haddow, Chantal Haddow, a declarat pentru canalul australian Channel Nine: "Tocmai ne-au sunat să ne întrebe dacă știm că inima lui a fost reținută în Bali. Tocmai când credeam că nu mă pot simți mai îndurerată, am primit un nou pumn în stomac. Simt că a fost un joc murdar. Cred că i s-a întâmplat ceva înainte de a ajunge în piscină".

Avocatul familiei, Ni Luh Arie Ratna Sukasari, a confirmat că organul a fost în cele din urmă livrat în Queensland în august, la peste două luni de la moartea lui Haddow, potrivit AFP.

Ea a descris cazul ca fiind unul care ridică „întrebări serioase” cu privire la procedurile medicale și medico-legale urmate în Bali.

"Acest incident ridică întrebări serioase cu privire la practicile medicale din Bali. Afirmăm că ceea ce i s-a întâmplat lui Byron Haddow este o problemă gravă de drept, etică și umanitate."

Avocații familiei au susținut că circumstanțele morții lui Haddow la vila sa de vacanță din 26 mai au fost „extrem de suspecte”, justificând o examinare mai atentă a activităților sale anterioare, în special a afacerilor sale financiare.

Examinarea medico-legală a relevat prezența în organismul lui Haddow a alcoolului și a duloxetinei, un medicament prescris pentru depresie, anxietate și anumite tulburări dureroase.

Anchetatorii au sugerat că interacțiunea acestor substanțe ar fi putut afecta capacitatea sa de reacție atunci când a intrat în piscină, lăsându-l în imposibilitatea de a se salva.

Raportul a documentat, de asemenea, leziuni minore, inclusiv escoriații pe fruntea stângă, pleoapa dreaptă și genunchiul drept. Cu toate acestea, experții au concluzionat că traumatismul provocat de forța contondentă a fost insuficient pentru a fi considerat fatal.

Constatările au indicat, de asemenea, că Haddow era încă în viață atunci când a fost scufundat, prezentând semne de respirație în timp ce se afla în apă.