Tragedie cumplită în Argentina: un băiețel de un an a murit după ce s-a înecat cu o unghie falsă a mamei

Un băiețel de doar un an, Dante Valentín Bermudes Rumi, a murit tragic după ce, se pare, s-a înecat cu o unghie falsă aparținând mamei sale, într-un incident considerat de poliție un „accident bizar”.

Dante a fost dus de urgență la spital după ce a început să aibă probleme de respirație, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, fiind declarat decedat la scurt timp după sosire, pe 21 martie.

O autopsie a arătat că micuțul a murit prin asfixiere, gâtul său fiind blocat de „două obiecte” care s-au oprit în căile respiratorii, potrivit Daily Star.

Mama lui, Aylin Saucedo, manichiuristă, a povestit pentru presa argentiniană groaza prin care a trecut în locuința lor din Los Polvorines, zona metropolitană Buenos Aires, Argentina. Ea a spus: „Fiul meu a murit pe 21 martie. Eram acasă și mi-am dat seama că nu poate respira. Am alergat la vecina mea să cer ajutor, dar nu a putut face nimic. Apoi a venit mătușa mea și s-a întâmplat același lucru, așa că l-am pus pe Dante în mașină și am plecat spre spital. Probabil a durat în total cam 10 minute. Fiul meu era mort când am ajuns”.

Conflicte și obstacole

La spitalul Dr. Federico Abete, principala unitate de trauma din zonă, a fost nevoie să intervină poliția după ce tatăl copilului ar fi agresat-o pe Aylin, pe noul ei partener și pe tatăl ei.

Mama a declarat pentru canalul TV Todo Noticias că fostul său partener a făcut tot posibilul pentru a o împiedica să participe la priveghiul și înmormântarea fiului său, oferindu-i informații false despre locații.

Durerea mamei și sprijinul prietenilor

Pe rețelele sociale, Aylin și-a exprimat durerea imensă: „Astăzi nu mai ești aici și tot ce mi-a rămas sunt jucăriile tale, micile tale semne de naștere și toate lucrurile tale fără tine. Mama este făcută în mii de bucăți și nu are nici măcar puterea să înfrunte această durere… Am nevoie de tine, îmi lipsești, vreau să mă trezesc cu tine, și îmi frânge inima să știu că nu vom mai lua niciodată micul dejun împreună, iubirea mea”.

Prietenii i-au oferit sprijin, iar Angeles Belen a răspuns: „Dante va fi întotdeauna frumosul prinț al mamei lui și nu ești singură, prietenă. Te iubim”.